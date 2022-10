Un mannequin américain de 23 ans tombe amoureux d’un homme de 63 ans lors de la “première et unique date de Tinder”

Une mannequin de 23 ans originaire de Caroline du Nord est tombée amoureuse d’un homme de 40 ans son aîné. Elle insiste sur le fait qu’il n’est pas son papa de sucre. Willow Sias a commencé à chercher l’amour sur l’application de rencontres Tinder. Après avoir balayé des centaines d’hommes, Willow a été inondée de matchs et de likes avant de décider de supprimer son profil.

Déterminée à lui trouver Mr Right, elle atterrit à nouveau sur Tinder. Cette fois, Willow Sias était plus pointilleuse avec les balayages et soudain un profil a attiré son attention. Sur Tinder, Willow a repéré David Simonini, un joueur de blackjack professionnel de 63 ans. Au début, Willow et David pensaient que l’autre avait un faux profil mais ont décidé de le risquer pour un premier rendez-vous ensemble. Ce qui s’est passé n’était rien de moins qu’un rêve car ils sont tombés amoureux instantanément.

S’adressant au Mirror, Willow Sias a déclaré: «Ce fut une connexion assez instantanée et nous sommes tombés amoureux en une heure. Il était mon premier et unique rendez-vous avec Tinder, mais nous avons dîné rapidement parce que j’avais un entretien plus tard dans la soirée. Nous sommes comme des miroirs, nos énergies se mélangent très bien et nous mangeons même les mêmes choses, ce qui est fou.

Malgré leur différence d’âge, David et Willow partagent de nombreux intérêts communs, comme sortir fréquemment pour des dîners cinq étoiles ou faire la fête. Willow considère que cela renforce leur lien.

David Simonini aime aussi Willow sur la lune et retour. David a offert une voiture comme “cadeau de milieu de semaine” et un geste de son amour. Willow s’est souvenue qu’elle avait envie de thon, c’est pourquoi David a planifié un voyage de pêche secret. Le couple va bientôt commencer sa vie de famille avec le soutien de ses parents.

Interrogée sur le soutien des parents de Willow, elle a déclaré: «Mes parents adorent à quel point il me rend heureuse et à quel point il est bon pour moi. Il m’a récemment acheté une Mercedes AMG comme cadeau “Happy Thursday”, alors il me gâte vraiment à mort – ce que mon père fait aussi. Mon père est très reconnaissant d’avoir quelqu’un qui me traite comme il l’a fait.

