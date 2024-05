Un mannequin affirme que Diddy l’a agressée sexuellement et a annulé sa carrière

Crystal McKinney a déclaré dans une plainte déposée mardi que Sean « Diddy » Combs l’avait agressée sexuellement et avait mis fin à sa carrière de mannequin il y a plus de deux décennies.

Dans son procès, rapporté pour la première fois par TMZ , McKinney a affirmé avoir rencontré le magnat des médias en 2003 lors d’un événement de la Fashion Week pour hommes au Cipriani Downtown à New York. McKinney a affirmé que le rappeur lui avait dit qu’il l’aiderait dans sa carrière de mannequin et l’avait invitée dans son studio, selon le procès obtenu par le HuffPost.

Au studio, McKinney se souvient avoir rejoint Combs et d’autres personnes sur son orbite pour boire des boissons et de la marijuana, en particulier un joint qui «semblait très puissant».

« Combs a demandé au plaignant de le suivre, et il a physiquement conduit le plaignant aux toilettes », où il l’a embrassée contre sa volonté et l’a forcée à avoir des relations sexuelles orales, selon la poursuite.

McKinney allègue qu’elle s’est évanouie par la suite et qu’elle s’est réveillée plus tard dans un taxi, réalisant qu’elle avait été agressée sexuellement. (La poursuite ne précise pas si elle fait référence à l’agression sexuelle susmentionnée ou à un autre cas survenu alors qu’elle était inconsciente.)

À la suite de l’agression, McKinney affirme que Combs l’a « blackballée » et « a utilisé son influence significative pour entraver la croissance de carrière du plaignant ».

Elle est alors « devenue gravement déprimée lorsqu’elle a commencé à se reprocher l’agression et le sabotage de sa propre carrière », selon le procès.

Elle demande des dommages-intérêts pour douleur et souffrance ainsi que des dommages-intérêts punitifs dans le cadre d’un procès devant jury. Bad Boy Entertainment, Universal Music Entertainment Group et Sean John Clothing sont également accusés dans cette poursuite.

McKinney a déclaré qu’elle « savait qu’elle avait l’obligation morale de s’exprimer » à la suite d’une série de poursuites contre Combs dans lesquelles il est accusé d’abus sexuels et de violence.

Plus récemment, CNN a publié vendredi une vidéo poignante montrant la violence domestique de Combs contre son ex, Cassie Ventura, dans un hôtel de Los Angeles en 2016, s’ajoutant aux allégations d’abus et de viol du chanteur dans le cadre d’un procès rapidement réglé en novembre.