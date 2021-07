Un mannequin a attiré son ex à l’appartement pour être torturé à mort avec une cravache en strass

UN MODÈLE risque la vie pour meurtre après avoir été utilisée comme appât dans un piège à miel pour attirer un homme à la mort.

Lee McKnight, 26 ans, devait de l’argent à un associé qui a persuadé Coral Edgar, 26 ans, de lui envoyer des « messages de butin » Snapchat l’encourageant à venir chez elle pour des relations sexuelles.

Le mannequin Coral Edgar a attiré Lee McKnight avec des « messages de butin » avant qu’il ne soit attaqué

McKnight a subi une épreuve de deux heures et est décédé des suites de problèmes liés à la drogue Crédit : Police

Quand il est arrivé à 2 heures du matin, il a été soumis à une horrible épreuve de deux heures par Jamie Davison, 26 ans, et deux autres hommes.

Ils l’ont attaché à une chaise et lui ont donné des coups de poing et de pied avant de le fouetter à plusieurs reprises avec une cravache à manche en strass que la mère d’Edgar avait achetée dans un sex-shop.

Les hommes ont ensuite enveloppé le corps presque sans vie de Lee, employé de Premier Inn, dans un tapis et l’ont conduit jusqu’à une rivière dans la Nissan Navarra de la mère d’Edgar – tandis que l’ancien mannequin adolescent nettoyait les dégâts chez elle.

Ils l’ont jeté dans la rivière où un fermier a retrouvé le corps de Lee quelques heures plus tard.

Quatre hommes et deux femmes – Edgar et sa mère – ont maintenant été reconnus coupables du meurtre de Lee.

Lee avait eu une brève relation avec Edgar et elle a utilisé ce contexte pour l’attirer à la maison « sur une promesse de sexe », a entendu le tribunal de Carlisle.

Le procureur Tim Cray QC a déclaré: «C’était presque certainement une ruse – pour utiliser de l’argot – c’étaient des messages de butin, Lee pensant peut-être qu’il était sur une promesse de sexe s’il se présentait chez Coral.

« C’est pourquoi nous disons qu’elle est la ruse, car quelle est l’alternative ? Au moment où il a voyagé, le décor était planté pour l’attaque.

Lee était un « homme marqué » et s’était mis à terre parce qu’il devait tellement d’argent au trafiquant de drogue Davison, a-t-on dit.

Davison cherchait désespérément à récupérer l’argent car il était également endetté envers des personnes situées plus haut dans la chaîne, a appris le jury.

Après avoir cherché en vain un certain nombre d’adresses à la recherche de Lee, Davison a persuadé Edgar de l’attirer chez elle le 24 juillet de l’année dernière.

Edgar a affirmé qu’elle n’avait joué aucun rôle dans le plan du passage à tabac sauvage et a insisté: « Je suis juste resté dans le salon, couvrant mes oreilles et fermant les yeux. »

Mais elle a admis qu’à la suite de l’agression – au cours de laquelle Lee a subi 36 blessures contondantes à la tête, une fracture du crâne, une hémorragie cérébrale et une fracture de l’os du cou – elle a « nettoyé la cuisine ».

Un pathologiste a conclu que Lee avait été « battu très, très sévèrement » et qu’il était encore en vie lorsqu’il a été jeté dans la rivière Caldew.

Les trois agresseurs – Davison, 26 ans, Arron Graham, 26 ans et Jamie Roberts, 18 ans – Edgar et sa mère de 47 ans, Carol, et le père de Roberts, Paul, 51 ans, qui ont jeté un téléphone et brûlé des vêtements, tous de Carlisle, Cumbria – tous ont nié le meurtre mais ont tous été condamnés.

Ils ont été placés en détention provisoire et seront condamnés plus tard.

