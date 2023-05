Un Manitobain qui a fui le Soudan souhaite que le Canada offre plus d’aide à sa famille

Après un long voyage éprouvant pour les nerfs, un homme originaire du Manitoba a quitté le Soudan en toute sécurité sans l’aide du gouvernement canadien, dit-il.

Des combats ont éclaté entre deux factions militaires au Soudan le 15 avril et se poursuivent malgré un accord de principe de cessez-le-feu entre les généraux belligérants.

Edward Parsons et sa famille se sont enfermés pendant huit jours dans leur maison de Khartoum alors que les frappes aériennes et les tirs d’artillerie frappaient si près qu’ils secouaient leurs fenêtres.

« Ma fille peut maintenant faire la différence entre un AK-47, un PKM et un 12.7 rien qu’au son », a déclaré Parsons. « Et ce n’est pas quelque chose que je voulais vraiment que ma fille de sept ans sache. »

Originaire de Birtle, Man., Parsons n’est pas étranger aux zones de guerre. Il vit en Afrique depuis des décennies, travaillant comme spécialiste du sauvetage médical dans les points chauds, principalement en Somalie, tandis que sa femme est une ressortissante japonaise qui travaille pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Mais Parsons a déclaré que ce conflit l’avait frappé différemment.

« Ce n’est pas tant pour moi que pour ma fille », a déclaré Parsons, la tristesse dans les yeux malgré un comportement par ailleurs stoïque.

« À un poste de contrôle, des soldats ont ouvert le feu sur un véhicule derrière notre véhicule – dans lequel elle se trouvait », a-t-il déclaré.

La jeune fille a mis son casque d’équitation et a sauté sur le sol.

« C’est bien sûr traumatisant pour les enfants de sept ans », a déclaré Parsons.

La famille est finalement sortie de Khartoum avec l’aide de l’ONU. Ils ont rejoint un convoi de 1 000 kilomètres vers Port-Soudan, où des centaines de personnes, des vétérans endurcis aux nouveau-nés, ont embarqué dans des bus, des camions et des véhicules personnels, parfois menacés par les pillards et les gangs.

Parsons a passé une grande partie de sa vie dans les zones chaudes, principalement en Somalie, travaillant comme spécialiste du sauvetage médical pour les Nations Unies et une entreprise privée. (Soumis par Edward Parsons)

Le voyage exténuant sur les routes accidentées du désert a duré 33 heures.

« Nous avons fourré certaines choses dans une valise ou deux », a déclaré Parsons. « Nous nous sommes échappés avec quelques sacs contenant des documents clés et des souvenirs. D’autres ont tout perdu. »

Des amis à Port-Soudan ont aidé la famille à monter à bord d’un avion-cargo des forces d’autodéfense japonaises à destination de Djibouti, où des responsables japonais les ont mis sur un vol pour Tokyo quelques jours plus tard.

Maintenant en sécurité avec sa famille dans la banlieue de Tokyo, Parsons a déclaré que la sombre réalité s’enfonçait.

« Je suppose que nous devrions être très reconnaissants de la façon dont les choses se sont déroulées pour nous, et pour ceux que nous connaissons qui sont sortis sains et saufs », a-t-il déclaré. « Mais je pense que nous en sommes encore au point où nous nous attardons sur les inconnues et les personnes qui nous manquent. »

La famille vérifie constamment les médias sociaux pour les personnes qui ont perdu le contact. Le stress donne des cauchemars à leur fille, car elle s’inquiète pour ses amis à Khartoum, ainsi que pour le chat de la famille, Tito.

De nombreux Soudanais font de dangereux voyages à pied et par la route dans l’espoir d’atteindre des pays voisins comme l’Égypte et l’Éthiopie.

Parsons et sa famille ont enduré un voyage exténuant de 1 000 kilomètres et 33 heures dans un convoi dirigé par l’ONU de Khartoum à Port-Soudan, où le gouvernement japonais les a emmenés sur des vols vers Djibouti, puis Tokyo. (Soumis par Edward Parsons)

Parsons est reconnaissant de l’aide que sa famille a reçue de l’ONU et du Japon, mais souhaite que son propre pays ait fait preuve de plus d’engagement. L’ambassade du Canada a fermé rapidement après le début des combats et Parsons a déclaré que le Canada n’avait fait aucun effort pour les contacter ou les aider à sortir.

« Au début, quand j’essayais de prendre contact avec [the embassy]j’ai été référé à quelqu’un du centre de gestion des urgences, probablement à Ottawa », a-t-il déclaré.

« [They] ont pris les détails et les informations de notre passeport et ont dit qu’ils nous recontacteraient dès qu’ils auraient des informations », a déclaré Parsons.

« C’est le dernier contact que j’ai eu avec l’ambassade du Canada pendant toute la crise. »

Parsons a déclaré que lui et sa femme poursuivraient leur travail dans les opérations internationales d’aide et de sauvetage, mais avec une nouvelle conscience qu’ils pourraient être laissés à eux-mêmes.

La fille de Parsons, âgée de sept ans, est réconfortée par des ours en peluche alors qu’elle se remet du voyage de Khartoum, au Soudan, à Tokyo, où la famille séjourne maintenant chez des proches. (Soumis par Edward Parsons)

« Le Canada a une longue histoire d’aide aux autres pays », a-t-il déclaré.

« Cela a été un point de fierté pour le Canada, et pour eux de ne pas se présenter alors que les Canadiens qui faisaient ces choses étaient en difficulté, c’était quelque peu décevant et fortement soulagé par la rapidité avec laquelle les Japonais ont apparemment basculé dans action. »

Dans une déclaration écrite, Affaires mondiales Canada a déclaré que les Canadiens devraient se rendre par leurs propres moyens à Port-Soudan, où des voyages commerciaux pourraient être disponibles. Une petite équipe de soldats canadiens est stationnée à l’extérieur du port, poursuit le communiqué, mais seulement « à court terme, alors que nos alliés développent des options pour les départs assistés de Port-Soudan ».

Le gouvernement a facilité des vols d’évacuation biquotidiens depuis la base aérienne de Wadi Sayyidna, à 22 kilomètres au nord de Khartoum, pour un total de six vols, aidant 550 Canadiens à rentrer chez eux. Les vols ont eu lieu du 27 au 29 avril, après le départ de Parsons et de sa famille.

Parsons retourne travailler en Somalie la semaine prochaine.