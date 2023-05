La famille d’un homme du Manitoba qui a souffert d’une série de problèmes médicaux en 2020 et qui est décédé plus tôt ce mois-ci pense que la négligence du système de santé a entraîné son invalidité et sa mort prématurée.

Timothy Elke, 55 ans, est décédé le 5 mai au Health Sciences Centre (HSC) de Winnipeg, mais sa sœur et sa mère disent se demander s’il serait toujours là s’il avait eu de meilleurs soins de santé.

« Cela n’aurait jamais dû arriver. Si les médecins avaient fait leur travail en premier lieu, il serait peut-être encore là », a déclaré la sœur d’Elke, Tammy Davis, dans une interview aux côtés de sa mère, Jean Elke, mardi.

« Si cela a appris quelque chose à quelqu’un, c’est que notre système de santé est en quelque sorte nul en ce moment, et malheureusement, mon frère a dû le payer de sa vie. »

Elke – qui était originaire d’Amaranth, au Manitoba, une communauté située à environ 140 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg – a intenté une action en justice pour ses soins en novembre 2022 devant la Cour du banc du roi du Manitoba.

Il a allégué que son intestin avait été perforé lors d’une intervention chirurgicale pour retirer un blocage de son canal biliaire en 2020, et que les médecins qui l’avaient soigné avaient fait preuve de négligence dans ses soins de suivi.

Aucune défense n’a été déposée et l’Office régional de la santé de Winnipeg n’a pas répondu à une demande de commentaires.

« Ce n’est pas bien », dit la sœur

Le procès d’Elke alléguait que peu de temps après avoir été libéré après son opération en 2020, il s’était rendu aux urgences de Portage la Prairie, une ville située à environ 85 kilomètres à l’ouest de Winnipeg, en raison de douleurs abdominales extrêmes.

Un scanner a révélé qu’il avait un trou possible dans son intestin grêle ou son intestin, a indiqué le procès.

Le même jour, Elke a été transporté d’urgence au HSC, où on lui a diagnostiqué une septicémie et une pancréatite, ainsi qu’une éventuelle infection secondaire dans la zone située derrière le tissu qui tapisse la paroi abdominale et recouvre la plupart des organes.

Il a été admis à l’unité de soins intensifs chirurgicaux du HSC, recevant des antibiotiques et surveillé, mais au cours des jours suivants, son état s’est détérioré, selon le procès.

Timothy Elke, montré dans une photo d’archive non datée, est décédé le 5 mai. Sa famille dit qu’il était un membre bien-aimé de la communauté d’Amaranth, Man. (Soumis par Tammy Davis)

Trois semaines après la chirurgie initiale pour enlever le blocage de son canal biliaire, Elke a subi une autre intervention chirurgicale majeure pour relier son estomac à la partie médiane de son intestin grêle et un tube a été placé dans une autre partie de son intestin grêle, où il y avait de graves perforations. , le procès allégué.

Il a souffert d’insuffisance rénale, d’embolie pulmonaire, de problèmes de mobilité et de traumatismes psychologiques et émotionnels au cours des deux années suivant son opération, a indiqué le procès.

« Ils auraient pu faire quelque chose plus tôt et ils ne l’ont pas fait, et Tim a dû en souffrir. Ce n’est pas bien », a ajouté Davis, faisant référence aux perforations dans l’intestin d’Elke et au retard de l’opération qui a suivi.

Dans les années qui ont précédé la perforation intestinale, Elke a eu un autre problème avec ses soins.

Davis a déclaré qu’un morceau de la vésicule biliaire de son frère avait été accidentellement laissé dans son corps lorsqu’il s’était fait opérer pour le faire retirer à l’hôpital de Portage la Prairie, mais cela n’a été révélé qu’en novembre 2020 lorsqu’il s’est rendu au HSC pour une douleur intense.

CBC News a demandé un commentaire à la Southern Health Authority, qui est responsable de l’hôpital de Portage la Prairie, mais n’a pas reçu de réponse.

Aggravation de l’état

Elke a été hospitalisé la plupart du temps depuis l’opération de 2020 jusqu’à sa mort et a dû subir une dialyse régulièrement, a déclaré Davis. Elle a dit que son frère luttait constamment contre de graves infections pendant cette période.

« Il a eu deux ans et demi difficiles », a-t-elle déclaré. « Il n’avait que la peau sur les os [by the end]. »

Au cours de la première semaine de mai, après avoir subi une dialyse à l’hôpital général de Dauphin, Elke s’est rendu aux urgences car il était essoufflé et avait une infection qui s’aggravait.

Deux jours plus tard, sa mère a reçu un appel indiquant que les antibiotiques ne fonctionnaient pas, qu’il était en train de mourir et que le personnel ne pouvait rien faire pour lui, a déclaré Davis.

La famille a fait transférer Elke au HSC, où le personnel avait connaissance de son cas, « même s’ils avaient contribué à tout gâcher pour lui. C’était toujours le meilleur endroit où aller », a déclaré Davis.

Il y mourut le 5 mai.

L’avocat d’Elke, Derek Olson, a déclaré que le procès était toujours devant les tribunaux et que tout dédommagement accordé par un juge serait transmis à la succession de son client à la lumière de son décès.

Olson a déclaré qu’il soutiendrait que son client serait toujours en vie s’il n’avait pas subi la négligence présumée.

« C’est une situation vraiment tragique pour quelqu’un de si jeune que quelque chose comme ça lui arrive et dans ces circonstances. C’est une chose terrible », a-t-il déclaré lors d’un appel téléphonique avec CBC News mardi.

‘Une âme incroyable’ perdue

Davis a déclaré que sa famille et d’autres personnes dans leur petite ville du centre du Manitoba se souviendront de son frère comme d’une personne vraiment amicale.

« Tout le monde dans la région qui a déjà eu le plaisir d’interagir avec Tim saura à quel point il était une âme incroyable. S’il pouvait aider, il le ferait », a déclaré sa nécrologie.

Avant qu’Elke ne tombe malade, il gérait le prêteur sur gages local et le magasin général et était pompier volontaire.

Davis a déclaré que son frère traitait également ses enfants – ses nièces et neveux – comme ses propres enfants.

« Cela va laisser un trou. Il nous manque beaucoup. Cela ne semble pas encore réel », a-t-elle déclaré.

Davis a déclaré qu’elle et sa mère cherchaient à rendre des comptes aux médecins impliqués dans le traitement d’Elke.

« Ils doivent admettre qu’ils ont tort – admettre qu’ils ont joué un rôle dans sa mort », a-t-elle déclaré.

« Peut-être que si l’autorité sanitaire et les médecins pouvaient en tirer quelque chose, ce serait une bonne chose. … Je ne veux pas voir quelqu’un d’autre vivre la même chose que lui. »