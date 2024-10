Un manifeste du nouvel ordre mondial — RT World News

Les 134 points adoptés par les dirigeants du groupe dans le document ont des implications potentiellement profondes

La Déclaration de Kazan de cette semaine suggère que les BRICS – dans leur composition élargie – sont prêts à ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire. Jamais auparavant des documents aussi volumineux n’avaient été adoptés à l’issue des sommets du groupe. En outre, la Déclaration de Kazan suscitera un grand intérêt dans les cercles politiques et universitaires mondiaux, ainsi que des critiques de la part des opposants aux BRICS.

Pour la première fois, la vision unifiée du groupe sur l’état actuel du système international est exposée en détail.

La Déclaration est un document volumineux contenant 134 paragraphes, dont certains sont assez longs. La déclaration adoptée lors du précédent sommet de Johannesburg en août 2023 ne contenait que 94 paragraphes, tandis qu’un document adopté à Pékin en juillet 2022 en comptait 75. Ainsi, d’année en année, les résultats sont devenus de plus en plus détaillés et, comme il est désormais d’usage de le dire disons, substantielles, reflétant l’augmentation progressive de l’intensité de l’engagement du groupe et l’élargissement de la portée substantielle de sa coopération multilatérale.

La Déclaration de Kazan se compose d’un préambule et de quatre sections traitant de : (1) le renforcement du multilatéralisme, (2) la sécurité mondiale et régionale, (3) la coopération financière et économique et (4) les échanges humanitaires. Cette répartition semble raisonnable et conforme aux priorités de la présidence russe annoncées il y a un an.

Pour la première fois dans l’histoire des BRICS, la Déclaration expose en détail la vision commune du groupe sur l’état actuel du système international, les approches communes ou superposées aux problèmes mondiaux fondamentaux de notre époque et aux crises régionales aiguës, ainsi que les contours. d’un ordre mondial souhaitable et réalisable tel que les membres du groupe le voient actuellement. Bien que le document ne fournisse pas de calendriers précis pour les tâches individuelles ni de feuilles de route pour des domaines de travail spécifiques, il couvre un certain nombre d’objectifs clés que le groupe devrait ou pourrait poursuivre au cours des prochaines années. Il est clair que le document est le produit non seulement du Sommet lui-même, mais aussi du travail acharné d’une armée d’experts, de responsables et de diplomates à différents niveaux dans des formats multilatéraux au cours des derniers mois.















La négociation multilatérale du texte final d’un document d’une telle longueur et d’une telle importance est en soi une tâche non anodine, d’autant plus que le texte a dû être négocié non pas selon l’ancien format des cinq membres des BRICS, mais avec la participation des nouveaux membres. qui n’avait aucune expérience préalable d’un tel travail. On ne peut que deviner la quantité de travail qui a été consacrée aux 43 pages du document final.

En parcourant le texte de la déclaration, il est facile de constater qu’il existe un équilibre évident entre les programmes de sécurité et de développement. Cet équilibre suggère que le groupe a délibérément choisi de conserver son mandat très large et de ne pas concentrer ses activités futures sur une seule chose – par exemple, promouvoir le commerce entre les membres du groupe, comme l’ont suggéré certains experts.

Plutôt que d’adopter une approche thématique étroite, les BRICS entendent se positionner comme un laboratoire multitâche de gouvernance mondiale, où de nouveaux algorithmes de coopération multilatérale et des modèles innovants pour résoudre les principaux problèmes économiques et politiques du monde peuvent être testés, notamment commerciaux, financiers et stratégiques. stabilité. Le « portefeuille d’investissements » politiques du groupe est donc plus que diversifié, et cette diversification augmente les chances de succès d’au moins certaines de ses nombreuses initiatives. Cette approche de la coopération « basée sur des problématiques » devrait contribuer à surmonter les divisions départementales et à éviter la bureaucratie excessive inhérente à de nombreuses organisations internationales.

Sur les questions de développement, les BRICS sont naturellement confrontés à un choix difficile entre tenter de réformer les institutions économiques et monétaires internationales existantes, largement orientées vers l’Occident, et tenter de créer des alternatives efficaces à ces institutions sous leur propre parapluie commun.

À en juger par le texte de la déclaration, l’intention est de maximiser les deux opportunités : elle appelle à des changements institutionnels fondamentaux dans les « anciennes » structures multilatérales telles que le FMI ou la BIRD, tout en affirmant en même temps l’intention des BRICS de promouvoir davantage la non-conformité. -Des alternatives institutionnelles occidentales à ces structures à prédominance occidentale, telles que la Nouvelle Banque de Développement (NDB) et le Contingent Reserve Arrangement (CRA) des BRICS. D’une part, le document soutient fermement l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en tant que mécanisme universel pour le développement des relations économiques internationales, mais ne limite pas son soutien à la seule OMC, et appelle également à une plus grande libéralisation des échanges au sein du groupe BRICS. lui-même.















La Déclaration ne critique pas explicitement les pratiques commerciales ou financières d’un pays ou d’un groupe de pays en particulier, mais exprime des inquiétudes quant aux « mesures coercitives unilatérales illégales » telles que les sanctions, considérées comme préjudiciables à l’économie mondiale et aux objectifs mondiaux de développement durable. Le document conclut que de telles mesures portent inévitablement atteinte à la Charte des Nations Unies et aux systèmes commerciaux multilatéraux. Cette insistance n’est pas surprenante : la plupart des pays membres des BRICS sont soit déjà soumis à une forme de sanctions unilatérales de la part de l’Occident, soit pourraient l’être à tout moment. C’est pourquoi l’idée de réduire la dépendance à l’égard des « anciennes » institutions internationales transparaît dans tout le texte du document.

Les questions de sécurité restent très sensibles pour la plupart des pays membres des BRICS, et la déclaration y consacre l’essentiel de son attention. Il n’est pas difficile de deviner que, du moins dans certaines situations de conflit, les membres du groupe pourraient facilement se retrouver de différents côtés des barricades. À en juger par le texte soigneusement calibré de la Déclaration, ceux qui ont travaillé pour rassembler les nombreuses versions du document ont consacré beaucoup de temps et d’efforts à trouver un langage approprié pour décrire bon nombre des crises et conflits actuels. Le paragraphe sur l’Ukraine, par exemple, est très court et fait référence aux positions déjà exprimées par le Groupe lors des votes sur l’Ukraine au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale de l’ONU. Il soutient également qu’une solution pacifique doit être conforme aux principes et normes de l’ONU dans leur intégralité, rend hommage aux efforts de médiation et appelle à la résolution du conflit par le dialogue et la diplomatie.

On peut supposer qu’il n’a pas été facile de trouver un dénominateur commun sur la situation à Gaza, étant donné les positions très différentes, par exemple, de l’Iran et des Émirats arabes unis à l’égard d’Israël. La déclaration sur la nécessité de respecter l’intégrité territoriale de la Syrie pourrait être interprétée comme une critique implicite de la présence militaire turque dans ce pays, que Damas n’a pas explicitement autorisée. Il était probablement plus facile de s’entendre sur des questions moins controversées, telles que la crise actuelle de construction de la nation en Haïti, c’est pourquoi le paragraphe à ce sujet était relativement long et détaillé. Il en va de même pour la question du terrorisme international, qui semble être assez détaillée ; Les approches du terrorisme international semblent avoir été partagées, voire pleinement acceptées, par les membres du groupe dès le départ.

Le groupe a décidé que certaines des questions les plus sensibles ou techniquement difficiles devraient être examinées et explorées plus en détail. De telles questions incluent, par exemple, la proposition russe de BRICS Clear, un système de négociation de titres sans conversion en dollars associée. On peut imaginer que bon nombre des changements proposés au système financier mondial utilisant la technologie blockchain et les jetons numériques adossés aux monnaies nationales, conçus pour rendre les transactions en dollars beaucoup moins nécessaires dans le commerce mondial, ne seront pas faciles à promouvoir et nécessiteront donc une étude plus approfondie. au niveau des experts.















Il en va de même pour les propositions visant à moderniser les infrastructures de transport et de logistique au sein du groupe BRICS : compte tenu de l’expansion, cette tâche semble différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a un an. D’un autre côté, quelque chose comme une bourse de céréales basée sur les BRICS pourrait être plus facile à mettre en œuvre car le groupe BRICS comprend déjà certains des plus grands exportateurs et importateurs de céréales au monde. Il serait naturel que les BRICS s’impliquent plus activement dans la gestion des marchés mondiaux de l’énergie – et ici, le groupe comprend la plupart des principaux producteurs et consommateurs d’hydrocarbures du monde.

Dans l’ensemble, la déclaration suggère que le groupe élargi des BRICS est prêt à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Il est clair que les BRICS ne sont pas une alliance anti-occidentale et que le groupe ne cherche pas délibérément à saper ou à détruire les institutions occidentales. Les auteurs de la Déclaration ont choisi leur formulation avec beaucoup de soin, évitant toute tournure de phrase qui pourrait laisser croire au lecteur qu’une confrontation aiguë entre l’Occident collectif et le reste du monde est inévitable.

Les BRICS ne visent même pas à « équilibrer » l’Occident d’une manière ou d’une autre. Les BRICS ne pourront jamais devenir une sorte de G7, compte tenu de la diversité de leurs membres et de l’absence d’un leader hégémonique clair au sein du groupe. Néanmoins, le groupe est capable de revendiquer, et le fait déjà ouvertement, un nouveau rôle, plus important, dans la gouvernance mondiale et dans la définition des paramètres du nouvel ordre mondial. En outre, elle entend devenir l’un des acteurs les plus influents de l’ensemble du Sud, gravement sous-représenté dans la plupart des institutions internationales multilatérales.

Il y a des raisons de croire que la Déclaration de Kazan recevra beaucoup d’attention dans les cercles politiques et universitaires du monde entier, et qu’elle recevra son lot de critiques de la part des sceptiques et des opposants des BRICS. Certains diront que la déclaration était trop générale, trop ambiguë et pas assez centrée sur des questions spécifiques. Certains seront tentés de considérer ce document comme une simple liste de souhaits. Cependant, la Déclaration de Kazan montre non seulement que les BRICS élargis peuvent s’entendre sur un très large éventail de questions, mais aussi que le groupe innove dans son développement. Le 17e Sommet des BRICS se tiendra au Brésil l’année prochaine, et le long voyage de Kazan au continent latino-américain s’annonce vraiment passionnant.

Cet article a été publié pour la première fois par le journal en ligne Affaires en ligne et a été traduit et édité par l’équipe RT