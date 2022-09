Un manifestant s’immole par le feu lors d’un tournoi de tennis à Londres (VIDEO)

Un homme s’est brièvement immolé lors d’un match à la Laver Cup

Les fans qui regardaient le match de Stefanos Tsitsipas avec son rival Diego Schwartzman à la Laver Cup à Londres vendredi ont été stupéfaits lorsqu’un manifestant a interrompu la procédure et s’est assis sur le terrain, où il a brièvement mis le feu à son bras droit.

Le personnel de sécurité à proximité est rapidement entré en action, l’un utilisant sa veste pour éteindre la majeure partie de l’incendie et éteindre les flammes restantes, dont certaines avaient commencé à s’emparer du terrain de l’O2 Arena.

Le manifestant a ensuite été rapidement expulsé du tribunal par la sécurité. Il portait un T-shirt sur lequel était écrit “End UK private jets”.

On ne sait pas pourquoi il a choisi la Laver Cup comme lieu de sa manifestation.

#Mise à jour Selon certaines sources, un manifestant contre le changement climatique s’est immolé par le feu sur le court de tennis de la Laver Cup lors du dernier jour de Roger Federer en tant que joueur professionnel. pic.twitter.com/J8xSPudUTa — RawNews1st🎥📰 (@Raw_News1st) 23 septembre 2022

On ne sait pas non plus si le manifestant avait l’intention de s’immoler par le feu ou s’il avait simplement l’intention d’endommager le terrain.

Il a été vu hurlant de douleur alors que les flammes affectaient son bras, et il a également tenté d’éteindre rapidement le feu lorsqu’il a vu son bras en feu.

La Laver Cup n’a pas encore abordé l’incident via une déclaration officielle ou via ses réseaux sociaux.

Les fans ont été stupéfaits par les scènes.

© John Walton / PA Images via Getty Images



Le Grec Tsitsipas, qui est le sixième joueur mondial, a été vu immédiatement après l’incident en train de demander à l’arbitre si le terrain était sûr pour jouer.

Le personnel du tournoi a également tenté de réparer tout dommage causé au terrain par l’accélérateur utilisé par le manifestant, et a été vu éclabousser de l’eau sur les lieux de l’incendie et l’essuyer avec des serviettes.

Tsitsipas a facilement éliminé l’Argentin Schwartzman une fois le jeu repris, remportant le match en deux sets (6-2, 6-1).

La scène choquante s’est produite quelques heures seulement avant que la légende suisse Roger Federer ne dispute son dernier match en carrière au tournoi, où il fera équipe avec Rafael Nadal en double.

