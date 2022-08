Un manifestant seins nus se perche sur le toit de la Colombie-Britannique pour exposer le besoin d’un «changement radical»

Un partisan de Save Old Growth lance une manifestation au centre-ville de Victoria pour mettre fin à toute exploitation forestière ancienne

Un partisan de Save Old Growth est assis au sommet du centre d’accueil de Victoria le 9 août lors d’une manifestation contre l’exploitation forestière ancienne en Colombie-Britannique (Justin Samanski-Langille / News Staff)

Un manifestant contre l’exploitation forestière ancienne s’est positionné sur le toit du centre d’accueil des visiteurs de Victoria et a drapé des panneaux sur le centre touristique du port.

Le partisan de Save Old Growth a des autocollants avec le nom du groupe sur sa poitrine et a également écrit “961 jours restants” sur son torse. Save Old Growth a acquis une notoriété pour ses démonstrations d’arrêt de la circulation cette année alors que ses membres demandent à la Colombie-Britannique de mettre fin à toute exploitation forestière dans les forêts anciennes à l’intérieur de ses frontières.

Le compte Twitter du groupe a déclaré que l’individu, appelé Ever, a déclaré “mes actions peuvent sembler dramatiques, mais nous avons besoin d’un changement radical maintenant pour un avenir vivable demain”.

Plus à venir.

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : [email protected]

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

foresterieVictoria