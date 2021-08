Un manifestant nie avoir uriné sur un policier lors des émeutes de « Kill the Bill »

UNE FEMME a nié aujourd’hui avoir uriné sur un policier lors des émeutes de «Kill the Bill» à Bristol.

Indigo Bond, 20 ans, a nié outrager la décence publique en urinant délibérément sur PC Hume et en émeute pendant le chaos de mars.

Indigo Bond a nié avoir uriné sur un policier lors des émeutes de Kill the Bill à Bristol Crédit : SWNS

Bond (masqué) est arrivé à Bristol Crown Court aujourd’hui Crédit : SWNS

Bond, de Fishponds, aura son procès entendu à partir du 3 mai de l’année prochaine.

Huit autres personnes ont comparu devant le tribunal aujourd’hui face à des accusations liées à la

émeute à Bristol.

Des milliers de personnes ont participé à une marche le 21 mars avant une manifestation devant le poste de police de Bridewell.

Les militants du soi-disant « Kill the Bill » manifestaient contre le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, qui donnerait à la police et au ministre de l’Intérieur des pouvoirs accrus pour arrêter les manifestations.

ÉMEUTE DE BRISTOL

Il fait également une nouvelle loi pour protéger les monuments et les statues avec les contrevenants

reconnu coupable de les avoir endommagés encourt jusqu’à dix ans de prison.

Mais une manifestation pacifique est devenue violente lorsque des manifestants masqués ont détruit un poste de police et attaqué des policiers.

Les manifestants ont tiré des feux d’artifice et lancé des missiles sur la police, mettant le feu à un fourgon de police.

La police a lancé une série d’appels pour retrouver les auteurs et

les arrestations ont suivi.

DANS LE QUAI

Vendredi dernier, cinq personnes ont été emprisonnées en lien avec les troubles.

Devant le tribunal aujourd’hui, Daniel Ellis, 25 ans, de Hartciffe, a nié une émeute et un incendie criminel en mettant le feu à un fourgon de police et a été libéré sous caution avant son procès du 11 avril de l’année prochaine.

Charly Pitman, 23 ans, de Brislington, a nié l’émeute et a été libérée sous caution avant son procès le 19 avril de l’année prochaine.

Sean Davies, 44 ans, a plaidé coupable d’émeute et a été libéré sous caution avec le juge pour le condamner le 9 septembre.

Carmen Fitchett, 22 ans, a plaidé non coupable d’émeute et a été libérée sous caution

avant son procès le 4 juillet de l’année prochaine.

Francesca Horn, 25 ans, a plaidé non coupable d’émeute et a été libérée sous caution avant son procès à partir du 25 avril.

Matthew O’Neill, 30 ans, a nié que les émeutes et les incendies criminels étaient imprudents par

détruisant un fourgon de police et a été libéré sous caution en attendant son procès commençant le 11 avril

Richard Fox, 30 ans, de Montpellier, a nié une accusation d’émeute et son affaire a été ajournée pour un procès commençant le 19 avril, Fox ayant été libéré sous caution.

Joseph Paxton, 29 ans, de Montpellier a son affaire ajournée jusqu’à mercredi.

Des manifestants ont mis le feu à un fourgon de police vandalisé à l’extérieur du poste de police de Bridewell pendant les troubles Crédit : PA