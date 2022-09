Un manifestant met le feu au bras et au tribunal

Un homme met le feu à sa main lors d’une manifestation lors d’un match entre Diego Schwartzman de l’équipe mondiale contre Stefanos Tsitsipas de l’équipe européenne lors de la première journée du tournoi de tennis de la Laver Cup à l’O2 de Londres, le vendredi 23 septembre 2022. (AP Photo/Kin Cheung )

L’activiste, portant un briquet et vêtu d’un T-shirt blanc avec un message sur les jets privés, s’est rendu sur le court noir et s’est assis près du filet. Il a allumé le court et son bras en feu lors d’un match à l’événement de tennis de la Laver Cup avant d’être finalement emporté par des agents de sécurité.