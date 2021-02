Un manifestant lance un feu d’artifice sur le visage d’un agent de police dans le centre-ville de Dublin en mars anti-lockdown

Un manifestant anti-lockdown a tiré aujourd’hui un feu d’artifice sur le visage d’un policier à Dublin, incitant Gardaí à charger des manifestants se dirigeant vers St Stephen’s Green.

Les manifestants ont été accueillis par une forte présence policière avant de pouvoir se rendre au parc du centre-ville, que la police avait fermé au public avant la manifestation prévue à 14 heures.

Des images ont montré les manifestants se massant sur Grafton Street menant au green avant qu’un homme ne se dirige vers la ligne de police en visant un bâton de feu d’artifice qui a soufflé dans le visage d’un officier.

Gardaí a réagi avec fureur à l’assaut du projectile, chargeant avec leurs matraques et frappant alors que les gens tombaient au sol tandis que des feux d’artifice explosaient autour d’eux.

Des bidons et des cônes de signalisation ont été lancés sur des agents dans le chaos et des femmes ont été entendues hurler de terreur alors que la police forçait les manifestants à reculer sur la route.

Un homme (chemise blanche avec les bras en l’air) s’approche de la ligne de police avec un bâton de feu d’artifice qui explose bientôt, tirant un projectile sur le visage d’un officier sur Grafton Street. Le chaos s’ensuit alors que les officiers rompent les rangs pour faire descendre les manifestants

La police traîne un manifestant de l’autre côté de la rue à côté de St Stephen’s Green dans le centre-ville samedi après-midi

Des Gardaí ont été vus en train de frapper des manifestants avec des matraques et d’utiliser des chiens de berger allemand hargneux pour aider à dégager les rues après qu’un feu d’artifice a été tiré sur l’un de leurs officiers samedi après-midi.

Des policiers épinglent un manifestant au sol alors qu’ils dispersent des manifestants dans le centre de Dublin aujourd’hui

Gardaí a été vu en train de fouetter avec des matraques et d’utiliser des chiens de berger allemand hargneux pour aider à nettoyer les rues.

Avant que les violences n’éclatent, les manifestants avaient parcouru la principale artère de Dublin, O’Connell Street, jusqu’au General Post Office (GPO) où un enregistrement de la proclamation de la République irlandaise a été diffusé.

Le Fine Gael TD Neale Richmond a qualifié les organisateurs de «patriotes autoproclamés» qui se nourrissaient des peurs des plus vulnérables de la société avec des théories du complot.

« Dès le départ, cette manifestation était malavisée, alimentée par des théories du complot et défendue par des individus cherchant à manipuler les véritables peurs de nombreuses personnes vulnérables », a-t-il déclaré à The Independent.

« Certaines des images de témoins oculaires qui circulent sont extrêmement dérangeantes et chaque représentant du public devrait condamner ces scènes horribles.

« Les images semblent montrer un feu d’artifice allumé lancé sur des membres du gardai par un manifestant, ce qui est vraiment honteux.

«Ces soi-disant patriotes sont une menace évidente pour le bien-être de notre nation. Tout ce que les manifestants de Covid ont fait, c’est faire honte aux rues de notre capitale.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris, a également condamné le chaos.

« De la pure brutalité dans les rues de Dublin aujourd’hui », a tweeté le ministre.

«Ce n’est pas une » protestation « . C’est une attaque contre notre effort national. Les abus dirigés contre la gardaí sont écœurants et honteux. Honteux. Réflexions avec les gardaí et leurs familles.

Les agents épinglent un jeune homme au sol, à gauche, et en éloignent un autre des manifestations, à droite

Gardai brandissant des matraques marche vers les manifestants anti-lockdown dans la capitale irlandaise aujourd’hui

Un officier crie sur les manifestants alors qu’ils s’affrontent dans le centre de Dublin aujourd’hui

Un manifestant couvert de saleté et de liquide est détenu par un officier dans le centre de Dublin aujourd’hui

Gardaí a déclaré plus tôt qu’ils allaient mettre en œuvre un « plan de police » dans le centre-ville, avec la ligne Luas (tram) fermée à St Stephen’s Green et plusieurs autres déviations en place.

Dans un tweet, la police a déclaré: « Un certain nombre de détournements de trafic et d’autres plans de police sont actuellement en place. Ceux qui effectuent leurs voyages essentiels peuvent rencontrer des obstacles au cours de leur voyage et devront profiter de diversions.

L’Irlande a vécu sous des restrictions draconiennes de verrouillage tout au long de l’hiver.

Les règles de niveau 5 actuellement en vigueur signifient que vous ne pouvez pas quitter votre domicile à moins d’avoir une «excuse raisonnable» pour le faire et que vous devez rester à moins de 3 miles de votre domicile.

Des images montrent des manifestants s’entassant sur le côté de la rue alors que la police intervient pour disperser la foule

Un officier est raillé par des manifestants en colère alors qu’il tient son bâton en l’air

Les manifestants et la police s’affrontent sur Grafton Street, à Dublin, samedi après-midi

Un manifestant fait des remontrances aux officiers dans la capitale irlandaise samedi

Vous ne pouvez pas avoir d’invités chez vous et ne pouvez rencontrer un autre ménage que pour faire de l’exercice à l’extérieur.

Le pays a enregistré en moyenne 27 décès de coronavirus et 693 nouveaux cas au cours des sept derniers jours.

Leo Varadkar a déclaré la semaine dernière que le prochain intervalle au cours duquel le gouvernement envisagerait d’assouplir les restrictions ne serait pas avant le 5 avril.

Au 23 février, 373280 doses du vaccin contre le coronavirus avaient été administrées en Irlande, un pays de près de 5 millions d’habitants.

Cela comprend 238 841 premières doses et 134 439 secondes doses.