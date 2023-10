Un manifestant jette des paillettes au leader du parti travailliste britannique alors qu’il prononce un discours promettant le renouveau national

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un manifestant a réussi à échapper aux forces de sécurité et à perturber un discours du chef de l’opposition travailliste britannique, Keir Starmer.

Starmer a été inondé de paillettes lorsqu’un manifestant a crié « La véritable démocratie est dirigée par les citoyens » lors de la conférence travailliste à Liverpool.

Le manifestant a été emmené hors de la scène et Starmer a poursuivi son discours après avoir retiré sa veste de costume.

CECI EST UNE DERNIÈRE MISE À JOUR. L’histoire antérieure d’AP suit ci-dessous.

LIVERPOOL, Angleterre (AP) — Le chef du Parti travailliste britannique, Keir Starmer, prononce mardi un discours qui équivaut à un entretien d’embauche public pour le poste de Premier ministre. Il tentera de répondre à la question que se posent de nombreux électeurs : pourquoi les travaillistes ?

Starmer s’adresse à la conférence annuelle du parti d’opposition, probablement la dernière avant les élections nationales de l’année prochaine. Il doit persuader les électeurs lassés de la stagnation économique et des troubles politiques de changer d’allégeance à son parti, qui n’est plus au pouvoir depuis 2010.

Il prévoit de promettre « une décennie de renouveau national », après ce qu’il décrit comme 13 années de déclin sous le Parti conservateur.

« Ce qui est cassé peut être réparé, ce qui est ruiné peut être reconstruit », dira Starmer, selon le parti.

Le discours de Starmer à Liverpool lors d’une conférence qui a été éclipsée par les violences en Israël et à Gaza est un moment clé pour un homme politique qui a réussi à unir un parti divisé et à prendre une avance substantielle dans les sondages d’opinion, mais qui reste une page blanche pour de nombreux électeurs. Avocat et ancien chef du parquet national, il est largement perçu comme un manager et un peu ennuyeux.

Les travaillistes ont perdu quatre élections nationales consécutives. Sa victoire écrasante aux élections de 1997 sous Tony Blair – le sommet de sa popularité – remonte à un quart de siècle et lors des dernières élections, en 2019, les électeurs ont infligé au parti travailliste sa pire raclée depuis 1935.

Depuis lors, la Grande-Bretagne a traversé la pandémie de COVID-19, a quitté l’Union européenne et a absorbé le choc économique de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce qui a poussé l’inflation britannique au-dessus de 11 % à la fin de l’année dernière.

Les électeurs sont fatigués par la crise du coût de la vie, une vague de grèves dans le secteur public et des troubles politiques qui ont vu le Parti conservateur envoyer deux premiers ministres l’année dernière – Boris Johnson et Liz Truss – avant d’installer le premier ministre Rishi Sunak pour tenter de stabiliser le pouvoir. bateau.

Avec des élections prévues d’ici la fin 2024, les sondages placent les travaillistes jusqu’à 20 points d’avance sur les conservateurs.

Starmer, leader élu en 2020, a ramené le parti social-démocrate vers un terrain d’entente politique après le mandat controversé de son prédécesseur Jeremy Corbyn, un socialiste convaincu qui prônait la nationalisation des industries et des infrastructures clés.

Starmer a également rétabli les relations avec la communauté juive britannique et s’est engagé à éradiquer l’antisémitisme qui aurait entaché le parti sous Corbyn, un fervent partisan de la cause palestinienne.

Les dirigeants travaillistes ont condamné l’attaque du Hamas contre Israël samedi et ont conduit les délégués à observer une minute de silence pour les victimes lundi.

Le passage de Starmer au centre a provoqué la colère de certains membres travaillistes de base qui souhaitent un programme plus audacieux, mais il a relancé les sondages du parti et a donné un élan aux délégués à la conférence.

Soulignant la façon dont le parti a changé, Starmer prévoit de dire qu’il dirige « un parti travailliste changé, qui n’est plus esclave des gestes politiques, qui n’est plus un parti de protestation. … Ces jours sont révolus. Nous n’y retournerons jamais.

Signe que les entreprises britanniques se tournent vers le parti travailliste, les entreprises se sont rassemblées en masse à la conférence à Liverpool, la ville natale des Beatles, achetant un espace dans le hall d’exposition, parrainant des tables rondes et participant à un forum d’affaires avec les dirigeants du parti. L’ambiance était nettement plus animée que lors de la conférence silencieuse des conservateurs la semaine dernière à Manchester.

Les prochaines élections se dérouleront dans un contexte économique difficile caractérisé par des taux d’intérêt élevés et une faible croissance. Le Fonds monétaire international a prévu mardi que le Royaume-Uni connaîtrait l’année prochaine la croissance économique la plus faible parmi les pays les plus industrialisés du Groupe des Sept, à seulement 0,6 %.

Cela laisse les travaillistes essayer de suivre une ligne délicate. Les dirigeants du parti veulent persuader les électeurs qu’ils peuvent atténuer la crise chronique du logement en Grande-Bretagne et réparer ses services publics effilochés, en particulier le National Health Service, qui grince et est financé par l’État, mais sans imposer d’augmentations d’impôts au public.

La porte-parole de l’économie du travail, Rachel Reeves, a déclaré lundi lors de la conférence qu’un gouvernement travailliste « imposerait équitablement et dépenserait judicieusement », en utilisant la croissance économique pour financer les services publics et en stimulant les investissements grâce à un nouveau fonds national de richesse. Elle s’est engagée à construire 1,5 million de logements pour atténuer la crise chronique du logement en Grande-Bretagne et réparer le système de santé national, financé par l’État, qui grince et est surchargé.

L’ancien ministre Peter Mandelson, l’un des architectes des victoires électorales de Blair, a déclaré que Starmer devait « faire une offre que le pays estime ne pas pouvoir refuser ».

« Pour le moment, les gens sont cyniques quant à la différence que tout gouvernement peut faire », a déclaré Mandelson à l’Associated Press. « Il doit leur donner de l’espoir mêlé de réalisme. »

L’écrivain d’Associated Press Pan Pylas à Londres a contribué à cette histoire.