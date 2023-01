Un manifestant iranien devenu aveugle d’un œil fait face à des obstacles pour venir au Canada pour obtenir de l’aide

AVERTISSEMENT : Certains lecteurs peuvent trouver les détails de cette histoire dérangeants. La discrétion est conseillée.

Saman, un ressortissant iranien de 30 ans, est resté aveugle d’un œil pour le reste de sa vie.

“De loin, il a tiré sur mon visage et je perds mon œil gauche pour toujours”, a-t-il déclaré à Global News.

Saman, dont le nom de famille Global News n’est pas révélé pour des raisons de sécurité, a déclaré le 1er octobre 2022 qu’un agent de sécurité de la République islamique se tenait à seulement 3 mètres de lui, a levé son arme et a tiré une balle en caoutchouc, touchant son œil gauche.

Il a déclaré que l’officier du régime visait son visage, le reconnaissant comme l’un des militants qui s’étaient rendus nuit après nuit sur la place Vali Asr à Téhéran pour protester contre le gouvernement iranien.

“J’ai des dommages aux dents, au crâne et au cerveau”, a-t-il ajouté.

Saman est l’une des centaines de victimes à avoir subi de graves blessures aux yeux par les forces de sécurité depuis la mi-septembre selon des médecins iraniens.

Saman, qui a parlé par zoom depuis un lieu non divulgué en dehors de l’Iran, a déclaré qu’il s’était rendu en voiture dans plusieurs hôpitaux tout en tenant son œil mutilé.

Il a déclaré que la plupart des hôpitaux avaient refusé de le soigner étant donné les risques auxquels les médecins encouraient le traitement des manifestants.

Finalement, un médecin a accepté de lui faire une intervention chirurgicale rapide. Il a déclaré qu’une infirmière lui avait dit que les autorités le recherchaient et qu’en quelques heures à peine, il avait réussi à s’échapper. Il a laissé derrière lui sa vie, sa famille, sa maison et son travail.

Lire la suite: Les médecins canadiens sonnent l’alarme alors que les travailleurs de la santé iraniens sont ciblés par le régime Lire la suite Les médecins canadiens sonnent l’alarme alors que les travailleurs de la santé iraniens sont ciblés par le régime

Saman a déclaré qu’il se cachait maintenant du régime et que sa vie était toujours en danger.

“Ils me traquent partout et je pense qu’ils veulent me tuer”, a-t-il déclaré.

Des résidents de la Colombie-Britannique tentent d’aider Saman

L’histoire de Saman a poussé l’infirmière autorisée de Vancouver Mahi Etminan de la BC Cancer Foundation et son frère, le Dr Mahyar Etminan, qui travaille dans un centre de soins oculaires, et le département d’ophtalmologie et des sciences visuelles, département de médecine de l’UBC, à tendre la main et à aider.

Mahi travaille également avec des chirurgiens plasticiens qui sont prêts à effectuer une intervention chirurgicale gratuitement sur Saman.

Elle a été en contact quotidien avec Saman au téléphone et est déterminée à faire tout ce qu’elle peut pour l’aider.

Mahi et Mahyar essaient de faire venir Saman au Canada pour des raisons humanitaires, mais le processus de demande a été difficile.

“Pour quelqu’un comme Saman, nous pouvons clairement voir qu’il y a beaucoup d’obstacles pour qu’il puisse se rendre dans un endroit sûr lorsque sa vie est en danger et qu’il doit changer de lieu tous les jours”, a déclaré Mahi à Global News.

“Je voudrais demander à notre système d’immigration que pouvons-nous faire pour quelqu’un comme Saman?”







Des résidents de la Colombie-Britannique tentent d'aider un manifestant iranien aveugle à l'œil gauche à venir au Canada



Saman a besoin de cinq parrains, mais il doit d’abord être approuvé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour le parrainage, a déclaré Erica Olmstead, avocate en immigration basée à Vancouver chez Edelmann & Co Law Offices.

« SI vous ne l’avez pas (HCR), c’est un arrêt complet de la demande, peu importe la sympathie des circonstances », a déclaré Olmstead.

Mahi et Saman ont dit que le problème, c’est qu’il devrait remettre ses documents pour obtenir l’approbation du HCR. Cela pourrait potentiellement exposer ses allées et venues à la République islamique qui serait après lui.

« S’ils se présentent à l’ONU ou au gouvernement du pays, il est possible que des informations soient partagées avec le pays hôte, l’Iran, et cela pourrait mettre leur vie en danger. Il y a des problèmes dans le processus où vous demandez à une personne dans le cadre de cette demande de réinstallation de réfugié d’obtenir un document qui lui est impossible à obtenir », a ajouté Olmstead.

Elle a dit que c’est le seuil qui doit être atteint pour être même considéré comme éligible pour être parrainé. La seule autre voie, a-t-elle ajouté, consiste à établir un lien avec un titulaire d’un accord de parrainage qui peut parrainer des personnes qui n’ont pas été approuvées par le HCR, mais ces groupes ont des plafonds sur le nombre à parrainer et exigent une preuve de fonds suffisants pour le première année pour accompagner la personne.







Des foules immenses se rassemblent en Colombie-Britannique contre la République islamique



En octobre, le premier ministre Justin Trudeau s’est joint à la première chaîne humaine de la liberté en soutien aux manifestants qui luttent pour leurs libertés en Iran. Lors du rassemblement, Trudeau a qualifié la République islamique de “régime brutal qui ne représente pas le beau peuple iranien, qui ne représente pas l’esprit de l’Iran”.

Mahi a dit qu’elle appréciait tout le soutien verbal que le gouvernement du Canada a apporté au mouvement révolutionnaire en Iran et aux manifestants iraniens, mais elle a dit “à ce stade, nous avons besoin d’action”.

Des dizaines de Canadiens d’origine iranienne ont déclaré à Global News qu’ils apprécieraient les mêmes politiques que celles appliquées aux réfugiés ukrainiens envers les Iraniens comme Saman qui ont besoin d’un endroit sûr.

Dans une réponse par courriel, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a écrit : « Le gouvernement du Canada est profondément préoccupé par les personnes touchées par la situation en Iran. Nous surveillons activement la situation et collaborons avec nos partenaires internationaux pour déterminer comment le Canada peut le mieux aider. Lors de la réponse aux crises internationales, il y a souvent des similitudes en ce sens que les gens peuvent fuir une persécution quelconque, mais la réponse de l’immigration peut différer.

Olmstead a déclaré que ce que le gouvernement avait fait pour les réfugiés ukrainiens était exceptionnel.

“Ils ont en fait rendu tout le monde éligible à un permis de travail pour venir ici, ce qui était un processus très rapide pour les faire venir ici avec un statut temporaire, deux ou trois ans”, a-t-elle déclaré. “Aucun autre pays producteur de réfugiés n’a reçu un programme comme celui-là.”

L’option pour tous les autres réfugiés, a ajouté Olmstead, est le processus de réinstallation des réfugiés à l’étranger qui pourrait prendre deux à trois ans ou plus pour que la personne arrive finalement au Canada. Dans le cas de Saman, elle a déclaré que le gouvernement fédéral pourrait accorder une dérogation en fonction des circonstances compte tenu du soutien dont bénéficie Saman au Canada.

Le temps n’est pas du côté de Saman.

Sa santé, a-t-il dit, se détériore avec des soins médicaux immédiats nécessaires pour son œil, qui devient plus petit et a besoin d’un implant. La chirurgie initiale qu’il a subie en Iran, a-t-il dit, a été rapide et n’a sauvé que l’anatomie de son œil.

Mahi a déclaré : « nous avons été en contact avec lui. Nous avons essayé de l’aider, mon frère et (moi). Mon frère a cherché des moyens de collecter des fonds pour lui, à la fois pour ses soins médicaux et ses frais juridiques.

GoFundMe n’accepterait pas le cas de Saman en raison des sanctions américaines contre les Iraniens, mais un site de collecte de fonds, GiveSendGo accepte les dons pour les frais médicaux et juridiques de Saman.







Avocat canadien sur les parrainages politiques de prisonniers politiques iraniens



Saman a déclaré qu’il rêvait de retourner en Iran mais qu’il ne le pouvait pas pour des raisons évidentes.

Il veut que les gens sachent que ce qui se passe en Iran n’est pas une protestation contre le hijab mais « une révolution. Ce n’est pas une protestation. Nous n’avons pas besoin de modifier le système gouvernemental.

Saman a déclaré que la République islamique est une menace pour le monde et aimerait que son peuple ait une vie normale.

« Les Iraniens sont des gens gentils. Ils méritent une vraie vie. Ceci n’est pas une vie. C’est de la torture », a déclaré Saman.