Avec des magasins pillés, des voitures incendiées et plus de 500 arrestations effectuées par la police en trois jours, les émeutes du couvre-feu aux Pays-Bas à la fin du mois de janvier ont été les pires épisodes de violence de rue que le pays ait connu depuis 1980.

Ces derniers mois, il y a eu diverses manifestations contre les mesures du gouvernement néerlandais contre les coronavirus, mais l’introduction d’un couvre-feu en soirée le mois dernier a été considérée comme une escalade malvenue des restrictions des libertés civiles.

« Je ne suis pas d’accord avec le verrouillage », a déclaré Marcel R., un entrepreneur et manifestant de 56 ans, à Euronews. « Ni avec l’exigence de masque, le couvre-feu du soir et les fermetures d’écoles. Je ne suis pas un négationniste du virus. Je crois que le virus existe, et je comprends aussi que parfois au début d’une crise, il y a des mesures excessives. «

Marcel a assisté à plusieurs manifestations sur la Museumplein d’Amsterdam, rejoignant des centaines de personnes pour exprimer leur mécontentement quant à la manière dont le gouvernement du pays gère la pandémie.

Alors que les actions de ces éléments des manifestations qui ont déclenché les émeutes ont divisé l’opinion publique aux Pays-Bas, la colère de ceux qui considéraient les manifestations comme justifiées ne disparaît pas.

Exercice du droit de manifester

Bien qu’il comprenne que les personnes faibles doivent être protégées du virus, Marcel est l’un des nombreux à croire que le gouvernement ne le fait pas bien.

« La société est brisée, ainsi que divers secteurs de l’économie », a-t-il déclaré.

Il admet également que c’est un bon développement que dans l’année qui a suivi la déclaration de la pandémie, une multitude de vaccins ont été produits grâce à la coopération internationale et que les gens seront bientôt vaccinés. Cependant, il n’est pas d’accord avec la manière dont les vaccinations sont actuellement effectuées.

«Pourquoi devons-nous d’abord vacciner les 90 ans? De mon point de vue, personne n’a besoin de vivre jusqu’à 110 ans. Je préfère que mes enfants puissent aller au café ou à un concert», a-t-il déclaré à Euronews. Au lieu de cela, il pense que le groupe à risque entre 50 et 80 ans devrait être vacciné en premier. « Il serait beaucoup plus logique de se concentrer sur cela au lieu de paralyser toute la société ».

De plus, en tant que citoyen plus âgé, Marcel s’inquiète de savoir où les restrictions pourraient mener à l’avenir. « Chacun a sa propre motivation pour cela. Je n’ai pas de motivation pour participer aux émeutes, mais je veux certainement faire entendre ma voix, dans un grand lieu public où il y a un peu de risque ».

Il préfère être mort plutôt que muselé, a-t-il ajouté, et pense qu’il devrait toujours être possible pour les gens de s’exprimer.

‘Parfois, l’adrénaline prend le dessus’

« J’ai beaucoup démontré quand j’étais jeune, et je considère que les participants ici sont des gens normaux. Beaucoup ont mon âge. Je ne vois rien de mal à cela », a déclaré Marcel.

«Il y avait certainement un petit groupe d’hommes là-bas, avec qui je ne veux rien faire, et aussi des femmes, avec des fleurs dans les cheveux. Mais la majorité sont des gens normaux, comme moi.

«Pour les jeunes, cela peut être excitant de se retrouver soudainement face à face avec la police, ce que je peux en partie comprendre. J’ai été jeune aussi, et parfois l’adrénaline prend le dessus.

«Bien sûr, tout le monde sait que c’est une infraction punissable et que vous n’êtes pas autorisé à jeter des pierres et à piller, et ce n’est certainement pas très intelligent, mais parfois quelque chose comme ça se produit. De plus, il y a toujours eu des émeutes, même avant COVID- 19 », a-t-il soutenu.

« La police a réprimé et maintenant c’est à nouveau calme, mais les jeunes ne peuvent toujours pas trouver de stage, sortir ou jouer au football. La situation n’a pas changé. Il n’y a toujours pas de perspective, ni pour les jeunes ni pour les 40- ans ».

‘Nous ne pouvons pas le changer’

L’ampleur des manifestations et la profondeur de leur mécontentement ont pris de nombreuses personnes dans le pays au dépourvu, y compris quelqu’un dont le travail est de garder un doigt sur le pouls du public.

Travaillant pour l’unité comportementale des coronavirus de l’Institut néerlandais pour la santé publique et l’environnement (RIVM), Frank den Hertog surveille le comportement social et le bien-être pendant la pandémie.

Menant des enquêtes auprès d’un groupe de 50 000 à 60 000 personnes issues de tous les segments de la population, son rôle est d’aider à évaluer la manière dont les mesures COVID-19 du gouvernement sont reçues. Celles-ci sont ensuite suivies de plusieurs entretiens approfondis pour obtenir des informations plus approfondies.

Pour lui, une observation flagrante ressort.

« Nous remarquons que les jeunes sont sous-représentés dans nos questionnaires », a-t-il déclaré à Euronews. « Néanmoins, il y a plusieurs milliers de jeunes, entre 16 et 24 ans, dont nous pouvons évaluer les données ».

Les résultats de ce groupe, cependant, sont presque sans particularité; les motivations des jeunes réactionnaires qui ont participé aux émeutes ne ressortent pas clairement des données tirées des enquêtes.

« La majorité des gens, y compris les jeunes, disent simplement: ‘Oui, les mesures corona sont ennuyeuses et nous souhaitons que ce soit différent, mais nous ne pouvons pas changer cela après tout' », a expliqué den Hertog. Les déclarations de volonté de résister activement aux mesures étaient cependant difficiles à trouver.

‘Je n’avais pas prévu que ça dégénère comme ça’

« Cela m’a surpris ce qui s’est passé avec les émeutes », a admis den Hertog. « Je n’avais pas prévu que ça dégénère comme ça ».

Pour lui, il est important de regarder où les émeutes ont eu lieu. « Ce sont les zones les plus durement touchées, en ce qui concerne les niveaux de revenus et les opportunités d’éducation », a-t-il expliqué.

Den Hertog pense que les émeutiers ne sont donc pas tant préoccupés par le coronavirus ou les mesures liées à la pandémie, mais par la dichotomie dans la société en général. «Certaines familles n’ont pas de grand appartement où chacun a sa propre chambre. Si quelqu’un y perd son emploi, c’est aussi plus dur que pour une famille avec deux bons salaires».

Pour de nombreux jeunes, a-t-il déclaré, c’est une période terrible, la pandémie exacerbant les problèmes de société existants.

« Lorsque nous avons 100 conversations dans notre groupe, nous ne trouvons personne qui soit si sceptique à l’égard du gouvernement ou de la vaccination au point de descendre dans la rue », a-t-il déclaré.

« Bien que, bien sûr, il y ait des gens qui ont des doutes ou qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais il n’est pas évident que le grand public pense que les mesures sont un gros problème. Je pense donc que c’est un très petit groupe d’émeutiers, mais juste un très visible « .