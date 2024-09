Un manifestant envahit la scène lors de la première de « Piece by Piece » de Pharrell

Le groupe de défense des droits des animaux PETA a interrompu mardi la première du film biographique sur Lego de Pharrell « Piece by Piece » au Festival international du film de Toronto pour protester contre son travail en tant que directeur créatif des collections homme de Louis Vuitton.

Un manifestant de PETA s’est précipité sur scène alors que la séance de questions-réponses après la projection était sur le point de commencer, tenant une pancarte sur laquelle était écrit : « Pharrell : arrêtez de soutenir le meurtre d’animaux pour la mode ».

« Votre collection Louis Vuitton… La collection de Pharrell est faite à partir de leur sang », ont-ils crié. « Pharrell, arrête de torturer les animaux ! Les autruches sont suspendues la tête en bas, électrocutées et leur cou est tranché ! »

Pharrell a répondu à l’interruption en déclarant : « Tu as raison, tu as raison, que Dieu te bénisse, tout va bien », avant d’encourager la foule à applaudir la manifestante. La manifestante a continué à crier : « Pharrell, arrête de torturer les animaux », alors qu’elle était escortée hors du théâtre.

Après que la manifestante ait été expulsée, Pharrell a répondu directement à ses objections et a déclaré au public : « Rome ne s’est pas faite en un jour. Et parfois, quand on a l’intention de changer les choses et les situations, il faut se mettre dans une situation de pouvoir et d’influence où l’on peut changer l’opinion des gens et contribuer au progrès. »

Il a poursuivi : « Ce n’est pas forcément la bonne façon de procéder, et dans ma position, lorsque je mène des conversations au nom d’organisations comme celle-là sans qu’elles le sachent, elles viennent ici et se rendent un mauvais service. Mais ce n’est pas grave, lorsque ce changement se produira, tout le monde dans cette salle se souviendra que je vous ai dit que nous y travaillons réellement. Et si elle m’avait simplement posé la question, je le lui aurais dit. Mais au lieu de cela, elle a voulu se répéter. »

PETA a posté une vidéo de la manifestation sur X (anciennement Twitter), et a écrit : « Nous avons CRASHÉ, Pharell’s [‘Piece by Piece’] première à [TIFF] « Pour rappeler au directeur artistique de la collection homme de Louis Vuitton que les animaux souffrent pour la fourrure et les peaux d’animaux sauvages. Faites ce qu’il faut et optez pour des alternatives synthétiques et végétaliennes MAINTENANT ! »

Dans une déclaration officielle publiée à Variété, Tracy Reiman, vice-présidente exécutive de PETA, a répondu à Pharrell : « Nous serions ravis de cesser de perturber les apparitions de Pharrell, mais malgré de nombreuses déclarations de façade, il n’a pas encore abandonné la fourrure et les peaux exotiques. Pharrell peut décider en un clin d’œil, aujourd’hui, d’utiliser son pouvoir pour le bien et de cesser d’être complice de cruauté – il est assez facile d’être gentil. »