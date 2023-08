Un manifestant enduit un homme politique conservateur allemand avec des excréments de chien

Le chef adjoint du parti anti-immigration AfD a été agressé lors d’un événement politique dans le Land de Rhénanie-Palatinat

La députée du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), Beatrix von Storch, a été agressée par un manifestant et enduite d’excréments de chien lors d’un événement dans le Land de Rhénanie-Palatinat, dans l’ouest du pays.

L’incident s’est produit vendredi soir lors d’un forum dans la petite ville de Daun. Un homme de 35 ans est entré dans la salle, où il s’est approché de von Storch et « l’a souillée avec des excréments de chien sous prétexte de vouloir prendre une photo avec l’orateur », selon un communiqué de la police locale. L’agresseur non identifié a été immédiatement arrêté par les policiers et « a brièvement résisté à l’attachement. »

Von Storch, chef adjoint de l’AfD, a condamné l’attaque samedi dans un message vidéo publié sur X (anciennement Twitter). « Hier, il y a eu une autre attaque dégoûtante contre moi et l’AfD en Rhénanie-Palatinat » dit-elle. « Nous nous battons avec des arguments. Les ennemis de l’AfD se battent avec des excréments. Quels que soient les moyens méprisables auxquels ils recourent, nous lutterons sans relâche et désormais de manière plus décisive pour le renouveau spirituel et moral de notre nation.

Les critiques ont décrit l’AfD comme étant d’extrême droite et sectaire en raison de son opposition à l’immigration de masse. Le président Frank-Walter Steinmeier aurait laissé entendre au début du mois que le pays pourrait devoir interdire le parti nativiste pour protéger la démocratie allemande. L’Institut allemand des droits de l’homme, financé par l’État, a affirmé le mois dernier que l’AfD était hostile à la constitution du pays et qu’elle pourrait donc être légalement exclue des élections.

Steinmeier a prévenu que « ennemis » de la démocratie pourrait bientôt détenir suffisamment de pouvoir pour éroder les libertés et « brutaliser » société. « Nous avons entre nos mains la responsabilité de remettre à leur place ceux qui méprisent la démocratie. » » dit-il, faisant apparemment allusion à l’AfD.

Les responsables du renseignement allemand ont suggéré que les membres de l’AfD étaient de plus en plus nombreux. « extrême. » Cependant, le parti est actuellement soutenu par plus d’un électeur allemand sur cinq, juste derrière la coalition au pouvoir CDU/CSU, selon le dernier sondage.

Les manifestants étaient plus nombreux que les participants de l’AfD lors de l’événement de vendredi à Daun, dans une proportion d’environ 100-125 à 80-85, a indiqué la police. Von Storch, 52 ans, a déclaré qu’elle avait déposé une plainte visant à poursuivre son agresseur.

La vice-présidente de l’AfD est membre du Bundestag depuis 2017. Le compte Twitter de Von Storch a été brièvement suspendu en janvier 2018 après qu’elle ait fustigé la police de Cologne pour avoir publié ses vœux du Nouvel An en arabe. « Que se passe-t-il dans ce pays ? Comment se fait-il qu’un NRW officiel [North Rhine-Westphalia] des tweets du compte de la police en arabe ? Avez-vous l’intention d’apaiser de cette manière ces hordes barbares de violeurs collectifs d’hommes musulmans ?

Des centaines de femmes auraient été agressées sexuellement, principalement par des foules de migrants nord-africains, lors des festivités du Nouvel An à Cologne fin 2015.