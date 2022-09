NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une femme à Édimbourg, en Écosse, qui tenait une pancarte indiquant “f— l’impérialisme, abolissez la monarchie” a été arrêtée dimanche lors de la déclaration officielle d’accession au trône du roi Charles III.

La femme a été escortée par la police, suscitant des réactions mitigées. Un homme a crié : « Lâchez-la ! C’est la liberté d’expression ! tandis que d’autres criaient : “Ayez du respect !”

Pourtant, il y eut des huées à Édimbourg lorsque Joseph Morrow, Lord Lyon King of Arms, termina sa proclamation par “God save the king!”

Une participante, Ann Hamilton, 48 ans, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait été offensée par les manifestants, en disant: “Il y a des dizaines de milliers de personnes ici aujourd’hui pour montrer leur respect.”

“Pour eux d’être ici, chahutant à travers les choses, je pense que c’était terrible”, a-t-elle déclaré. “S’ils étaient si contre, ils n’auraient pas dû venir.”

Pourtant, c’était un signe de la façon dont certains, y compris les habitants des anciennes colonies britanniques, se débattent avec l’héritage de la monarchie – et son avenir.

Des foules de gens ont envahi le Royal Mile pour apercevoir le cercueil drapé du drapeau de la reine Elizabeth II. La procession a été un événement énorme pour l’Écosse, car le Royaume-Uni met des jours à pleurer son monarque au règne le plus long. Les gens se sont présentés des heures plus tôt pour s’emparer d’un espace près des barricades de la police à Édimbourg. L’après-midi, la foule comptait 10 personnes.

Dans une procession sombre et royale, le cercueil drapé du drapeau de la reine Elizabeth II a été conduit lentement à travers la campagne écossaise dimanche de son bien-aimé château de Balmoral à la capitale écossaise d’Édimbourg. Les personnes en deuil ont rempli les rues de la ville et les ponts routiers ou bordé les routes rurales de voitures et de tracteurs pour prendre part à un adieu historique au monarque qui avait régné pendant 70 ans.

Le corbillard est passé devant des tas de bouquets et d’autres hommages alors qu’il conduisait un cortège de sept voitures depuis Balmoral, où la reine est décédée jeudi à 96 ans, pour un voyage de six heures à travers les villes écossaises jusqu’au palais Holyroodhouse à Édimbourg. Le cercueil de la défunte reine était drapé dans le Royal Standard for Scotland et surmonté d’une couronne faite de fleurs du domaine.

