Un manifestant du mandat anti-COVID de Kelowna affirme qu’il a été injustement décrit comme raciste

Un homme de Kelowna accusé d’avoir causé des troubles à la suite d’une manifestation dans une clinique de vaccination contre le COVID-19 en 2021, a fait valoir devant le tribunal qu’un reportage médiatique sur l’incident l’avait injustement décrit comme violent et raciste.

Bruce Orydzuk, qui se défend, a interrogé l’ancienne journaliste d’Infotel Carli Berry concernant une vidéo qu’elle a enregistrée et un article qu’elle a écrit sur l’incident du 13 juillet 2021 à l’église Trinity United.

Une vidéo diffusée au tribunal vendredi 7 juillet montrait Orydzuk demandant à Berry pourquoi elle ne signalait pas certains problèmes liés au COVID-19 lorsqu’un agent de sécurité est intervenu.

Berry avait dit à Orydzuk qu’elle ne voulait pas répondre à ses questions.

On peut entendre Orydzuk sur la vidéo dire au gardien qu’« il n’est pas canadien », « dégoûtant » et qu’il devrait retourner en Inde.

« Avez-vous publié un article que j’étais sur une tirade raciste? » Orydzuk a demandé à Berry, à laquelle elle a répondu: « Oui. »

Il lui a demandé d’expliquer ce qu’est une tirade raciste et Berry a répondu qu’elle estimait que ses commentaires relevaient de cette catégorie.

Orydzuk a contesté Berry sur sa déclaration à la police selon laquelle rien n’avait conduit à l’altercation qui indiquait qu’elle avait quoi que ce soit à voir avec la race.

« C’est vrai », a déclaré Berry. « Mais en tant que journaliste, une histoire change souvent une centaine de fois en fonction du résultat de ce que vous voyez et du moment où vous parlez aux gens. L’intention ce matin-là était de prendre des photos et de quitter le site. Cela a changé en fonction de ce qui s’est passé sur le site.

Orydzuk a ensuite demandé si Berry était au courant qu’il avait intenté des poursuites en diffamation contre elle.

« Saviez-vous que le juge a déterminé que j’avais fourni suffisamment de preuves pour vous traduire en justice et a émis une citation à comparaître vous obligeant à comparaître devant le tribunal pour faire face à ces accusations ? »

Berry a répondu qu’elle ne l’était pas.

« Savez-vous que la Couronne a maintenu deux accusations contre vous sans fournir de raisons ? demanda Orydzuk.

« Je n’ai aucune connaissance de ce processus », a-t-elle déclaré.

Orydzuk a alors demandé si Berry avait écrit l’article pour lui faire du mal.

« Non, » répondit-elle.

Le procureur de la Couronne Kevin Short a demandé que quatre jours supplémentaires soient ajoutés au procès car il a plusieurs autres témoins à appeler.

La date à laquelle le procès se poursuivra sera déterminée le vendredi 14 juillet.

