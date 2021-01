Le ministère de la Justice a annoncé de nouvelles accusations pour un homme du Texas qui a participé à l’émeute du Capitole américain le 6 janvier et avait publié un message sur l’assassinat de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York).

Garrett Miller fait face à cinq accusations criminelles, dont «Entrer ou rester sciemment dans des bâtiments ou terrains à accès restreint sans autorisation légale.»

En plus de sa participation au siège du Capitole, Miller est en difficulté juridique pour les messages qu’il a publiés en ligne pendant et après l’émeute qui a fini par faire cinq morts, dont un officier.

«Assassiner AOC», il a écrit dans un message, selon le DOJ.

Miller a également menacé l’officier qui a tiré et tué le manifestant Ashli ​​Babbitt, un acte qui a été filmé. Miller a dit l’officier «Méritait de mourir» et qu’il ne vivrait pas longtemps parce que c’était «Saison de chasse».

Miller était ouvert à propos de son implication dans l’émeute, publiant un selfie de lui dans le Capitole sur Facebook, plaisantant qu’il voulait « incriminer » lui-même.

« Eh bien, vous l’avez fait, » Ocasio-Cortez a tweeté en réponse directe aux photos et à son arrestation.

«D’un côté, il faut rire, et de l’autre savoir que la raison pour laquelle ils étaient aussi effrontés est parce qu’ils pensaient qu’ils allaient réussir», elle a ajouté.

«Je voulais juste m’incriminer un peu» Eh bien, vous l’avez fait! https://t.co/Y0MbtHwsUr – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 22 janvier 2021

L’avocat de Miller, Clint Broden, a appelé la menace à la députée de son client un « Commentaire inapproprié fait dans le feu de l’action. »

«Ses commentaires sur les réseaux sociaux reflètent une hyperbole politique très irréfléchie en des temps très divisés et ne se reproduiront certainement pas à l’avenir. Il a hâte de mettre tout cela derrière lui ». Broden a ajouté, disant à son client « regrets » participer à la manifestation.

Miller a également publié sur les réseaux sociaux quelques jours avant l’émeute et a déclaré «La guerre civile pourrait commencer.»

«Je suis sur le point de conduire à travers le pays pour cette merde d’atout. Lundi … Des conneries folles vont arriver cette semaine. Le dollar pourrait s’effondrer … la guerre civile pourrait commencer … je ne sais pas quoi faire à Washington, » lisez un message Facebook du 2 janvier.

Dans un prétendu chat Facebook le 15 janvier, Miller a également écrit qu’il était «Heureux de faire des menaces de mort.»

Miller est l’une des nombreuses personnes identifiées et arrêtées par les autorités pour leur participation à l’émeute. Une audience de mise en liberté sous caution pour Miller est prévue lundi.

Ocasio-Cortez a détaillé son expérience le jour de l’émeute du Capitole et a déclaré qu’elle craignait pour sa vie, mais pas seulement des manifestants. La députée a affirmé qu’elle avait peur pour certains d’entre elle «Suprémaciste blanc» des collègues du Congrès allaient la remettre aux manifestants. Elle a doublé cela lorsqu’elle a révélé cette semaine qu’elle avait sauté l’inauguration de Joe Biden en partie à cause de «Problèmes de sécurité» et la peur des autres membres du Congrès.

