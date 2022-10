Un manifestant dépose un rapport de police après avoir été terrassé par une star de la NFL

Un manifestant des droits des animaux a engagé des poursuites judiciaires contre la star des Rams de Los Angeles, Bobby Wagner

Le joueur vedette de la NFL, Bobby Wagner, dit qu’il n’est pas préoccupé par un rapport de police déposé contre lui par un manifestant des droits des animaux qui a ressenti toute la force des compétences de tacle du secondeur All-Pro lundi soir.

La star des Rams de Los Angeles, Wagner, qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs défensifs de la NFL, a déclaré qu’il aidait simplement le personnel de sécurité du Levi’s Stadium vers la fin du deuxième quart de la défaite 24-9 de son équipe contre le San Francisco. 49ers lorsqu’il a plaqué un manifestant au sol près de la ligne de touche, après que l’homme ait envahi le terrain en portant ce qui semblait être une fusée éclairante rose.

Le coup de tonnerre du joueur de 240 livres a envoyé le manifestant sans méfiance s’écraser sur le gazon, la force de la collision laissant un divot notable sur le sol.

L’envahisseur de terrain a ensuite été arrêté par la sécurité et emmené.

OMG BOBBY WAGNER JUSTE CAMIONNÉ LE VENTILATEUR QUI A COURU SUR LE TERRAIN pic.twitter.com/uwoEzkrFxc — Cameron Salerno (@cameronsalerno1) 4 octobre 2022

Il a été rapporté plus tard que le manifestant était impliqué dans le groupe Direct Action Everywhere et qu’il tentait d’attirer l’attention sur un procès en cours lié au vol de porcelets dans une ferme industrielle.

Avant son invasion du terrain, un autre manifestant avait tenté d’interrompre le match mais avait été arrêté par la sécurité.

Bien qu’il ait été le toast de la Twittersphere de la NFL pour son interjection, il a été confirmé par le département de police de Santa Clara qu’une plainte officielle a été déposée contre Wagner mardi, le joueur confirmant aux médias mercredi qu’il était au courant des poursuites judiciaires. contre lui.

“Je ne peux pas vraiment me concentrer dessus», a déclaré Wagner à propos du rapport de police.

“Je suis plus préoccupé par l’agent de sécurité qui a été blessé en essayant de le pourchasser. Tu dois juste faire ce que tu as à faire.”

Beaucoup de gens disent que le manifestant… qui a illégalement sauté sur le terrain avec un bâton fumant… va poursuivre Bobby Wagner ?? Comment quelqu’un sait-il ce que cette personne a d’autre? Ils ont un fumigène dans une main, on ne sait quoi dans l’autre.. Bobby est un héros. Fin de l’histoire. – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 4 octobre 2022

J’avais peur pour ma vie, il aurait pu avoir une bombe, Bobby Wagner nous a sauvé la vie. —Greg Gaines (@GregGaines99) 5 octobre 2022

Wagner a également ajouté que dans les situations où un fan envahit le terrain de jeu, la situation doit être maîtrisée immédiatement au milieu des craintes potentielles que le manifestant puisse porter une arme.

“Il y a des conséquences pour vos actions», a prévenu Wagner.

Et tandis que la NFL est souvent embourbée dans des plaintes légales contre des joueurs de ses 32 clubs, l’entraîneur-chef des Rams, Sean McVay, a déclaré qu’il ne fait aucun doute que Wagner recevra le plein soutien de toute l’organisation à Los Angeles.

“Je pense que nous savons tous où étaient les intentions de Bobby“, a déclaré McVay aux médias mercredi lorsqu’il a été interrogé sur l’implication de la police dans la situation.

“Et je soutiens Bobby Wagner,” il ajouta. “C’est là où j’en suis avec ça. Je pense que personne ne sera en désaccord.”

Le podcasteur et ancien joueur de la NFL Pat McAfee a également donné son avis sur la question cette semaine, affirmant que Wagner devrait être considéré comme un «héros” pour son intervention.

“Beaucoup de gens disent que le manifestant… qui a illégalement sauté sur le terrain avec un bâton fumant… va poursuivre Bobby Wagner ??», a écrit McAfee sur Twitter.

“Comment quelqu’un sait-il ce que cette personne a d’autre? Ils ont un fumigène dans une main, qui sait quoi dans l’autre… Bobby est un héros. Fin de l’histoire.”

Le coéquipier des Rams de Wagner, Greg Gaines, a convenu: «J’avais peur pour ma vie, il aurait pu avoir une bombe, Bobby Wagner nous a sauvé la vie.”