Un manifestant de Pro Choice intente une action en justice pour injection forcée de sédatifs

Même si vous êtes la personne pro-vaccin dans l’histoire des pro-vaccins, l’idée qu’un étranger vous pique soudainement avec une aiguille pleine de Dieu seul sait devrait être terrifiante.

C’était le cauchemar qu’a vécu Kareim McKnight lorsqu’elle a été arrêtée suite à sa participation à une manifestation à l’intérieur du Chase Center de San Francisco lors du match 5 de la finale de la NBA il y a quelques mois. Selon CBSNews, McKnight est entré sur le terrain en agitant une banderole qui disait : « Renverser Roe ? Sûrement pas!” et a été rapidement menotté. À l’extérieur de la salle, elle dit qu’un policier de San Francisco l’a menacée de sédation.

“Alors que j’étais au sol, menotté devant le véhicule d’urgence, un des pompiers est venu avec une aiguille vers moi et je n’arrivais pas à croire ce que je voyais et j’ai tressailli et j’ai dit : ‘Non !’ et si je suis allergique, vous ne pouvez pas simplement m’injecter », a-t-elle déclaré