Un manifestant de Nouvelle-Calédonie tué par un policier après la visite de Macron

Le procureur Yves Dupas, à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, a déclaré que le policier avait été attaqué par des manifestants et avait tiré avec son arme vendredi.

Le policier, actuellement en garde à vue, a utilisé son arme alors que lui et un collègue ont été agressés par une quinzaine de personnes, a indiqué M. Dupas.

Les manifestations en Nouvelle-Calédonie, un groupe d’îles entre l’Australie et les Fidji, ont été menées par la communauté autochtone Kanak, qui représente 40 % de la population.

Actuellement, le droit de vote sur le territoire est réservé aux autochtones Kanak et à ceux arrivés de France avant 1998.

De nombreux Kanaks craignent que leur pouvoir politique ne soit dilué et craignent que cela ne rende plus difficile l’organisation d’un futur référendum sur l’indépendance.

Le taux de pauvreté chez les autochtones Kanak, la plus grande communauté, est de 32,5 %, contre 9 % chez les non-Kanaks, selon le recensement de 2019.

La France colonise la Nouvelle-Calédonie en 1853 et en fait un territoire d’outre-mer en 1946, accordant des droits aux Kanaks.

Dans le cadre de l’accord de Nouméa de 1998, la France a accepté de donner à la Nouvelle-Calédonie plus d’autonomie politique et de limiter le droit de vote aux élections provinciales et législatives à ceux qui y étaient alors résidents.