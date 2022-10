Un manifestant de Hong Kong aurait été battu au consulat chinois à Manchester

Hong Kong

CNN

—



Des militants et des législateurs du Royaume-Uni exigent une enquête après qu’un manifestant pro-démocratie de Hong Kong aurait été battu sur le terrain du consulat chinois à Manchester.

Un groupe pro-démocratie appelé Hong Kong Indigenous Defence Force avait organisé dimanche une manifestation devant le consulat de la ville du nord, contre le congrès du Parti communiste chinois qui se tenait le même jour à Pékin.

La vidéo de l’incident largement partagée sur les réseaux sociaux montre une confrontation éclatant sur le trottoir devant le consulat, avec des cris forts entendus alors que les gens se précipitent vers l’entrée fermée. La vidéo semble alors montrer un manifestant de Hong Kong traîné à travers la porte dans l’enceinte du consulat et battu par un groupe d’hommes.

La vidéo semble montrer la police locale entrant dans l’enceinte du consulat pour mettre fin à la violence.

Les forces de défense indigènes de Hong Kong allèguent que le personnel consulaire chinois a été impliqué dans les coups présumés et que le manifestant a été transporté à l’hôpital dans un état stable.

Un communiqué de la police du Grand Manchester a déclaré que “des officiers étaient présents et ont immédiatement réagi pour diffuser la situation”. Il a ajouté: « Des enquêtes sont en cours en ce moment pour comprendre toutes les circonstances. Un plan de patrouille de police est en place dans la zone suite à cet incident.

Lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré qu’il n’était “pas au courant de la situation”.

“L’ambassade et les consulats de Chine au Royaume-Uni ont toujours respecté les lois des pays où ils sont en poste”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse régulier. “Nous espérons également que la partie britannique, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, facilitera l’exercice normal des fonctions de l’ambassade et des consulats de Chine au Royaume-Uni.”

CNN a contacté l’ambassade de Chine à Londres pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

La police du Grand Manchester n’a pas immédiatement répondu à la question de CNN quant à savoir si les agents avaient le pouvoir d’entrer dans l’enceinte du consulat. En règle générale, les autorités d’un pays d’accueil ne sont pas autorisées à pénétrer sur les terres consulaires étrangères à moins d’en avoir obtenu l’autorisation.

La vidéo de la bagarre a été partagée en ligne par plusieurs législateurs britanniques, qui ont appelé à une enquête sur l’implication présumée du personnel consulaire chinois.

“Le gouvernement britannique doit exiger des excuses complètes de la part de l’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni et exiger que les responsables soient renvoyés chez eux en Chine”, a écrit sur Twitter le législateur du Parti conservateur au pouvoir, Iain Duncan Smith.

La députée du Parti conservateur, Alicia Kearns, a également tweeté dimanche que les autorités “doivent enquêter de toute urgence” et que l’ambassadeur de Chine devrait être convoqué. “Si un fonctionnaire a battu des manifestants, il doit être expulsé ou poursuivi”, a-t-elle écrit.

Les deux législateurs ont déjà été de virulents critiques du Parti communiste chinois.

D’éminents militants de Hong Kong se sont également exprimés. Nathan Law, un ancien législateur et figure pro-démocratie qui a fui au Royaume-Uni en 2020, a tweeté : « Si le personnel du consulat responsable n’est pas tenu responsable, les Hongkongais vivraient dans la peur d’être kidnappés et persécutés. Il a exhorté le gouvernement britannique à “enquêter et protéger notre communauté et notre population au Royaume-Uni”.

La Grande-Bretagne abrite un grand nombre de citoyens de Hong Kong, dont beaucoup ont quitté le territoire à la suite de l’introduction d’une loi radicale sur la sécurité nationale en 2020 qui, selon les critiques, a privé l’ancienne colonie britannique de son autonomie et de ses précieuses libertés civiles, tout en cimentant le régime autoritaire de Pékin.

Selon une déclaration en ligne des organisateurs de la manifestation de dimanche, une soixantaine de manifestants s’étaient rassemblés devant le consulat de Manchester pour protester contre “la réélection de Xi Jinping”.

Le Congrès du Parti communiste chinois, un remaniement de la direction de deux décennies et une réunion des hauts responsables du parti, a débuté dimanche. Le dirigeant chinois Xi, arrivé au pouvoir en 2012, devrait rompre avec les conventions et assumer un troisième mandat, ouvrant la voie à un règne à vie.