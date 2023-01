Un manifestant de Fairy Creek écope d’une peine moindre après que les flics aient écrasé du matériel de camping

Un manifestant de l’exploitation forestière ancienne de Fairy Creek a reçu un plus petit nombre d’heures de service communautaire que les autres manifestants après que son équipement de camping a été écrasé à plusieurs reprises au moment de son arrestation.

Le juge Douglas Thompson a prononcé la peine la moins sévère après avoir noté que le manifestant avait saccagé pour 1 600 $ d’équipement lors de son arrestation en 2021, selon une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique publiée le 5 janvier.

Keith Cherry, qui a reconnu avoir violé une injonction du tribunal contre la manifestation contre l’exploitation forestière dans la forêt de l’île de Vancouver, s’est vu infliger 70 heures de travaux d’intérêt général, tandis que des manifestants similaires ont écopé de 100 heures.

Les manifestations de Fairy Creek sont devenues le plus grand acte de désobéissance civile de l’histoire du Canada puisque plus de 1 200 personnes ont été arrêtées lors des blocages qui ont eu lieu principalement au cours de l’été 2021.

Le 13 septembre de cette année-là, Cherry se trouvait sur un chemin forestier et avait enchaîné son bras à l’intérieur d’une bûche avec de gros clous enfoncés pour la rendre plus difficile à couper. Le rondin ne bloquait pas toute la largeur de la route, mais sa présence sur la chaussée avait pour effet d’en gêner l’accès à la circulation automobile.

Cherry avait placé son matériel de camping dans un fossé avant son arrestation, mais il s’est retrouvé au milieu de la route et a été écrasé à plusieurs reprises par une niveleuse, selon un document judiciaire.

“Je suis d’accord avec le point de M. Cherry selon lequel même quand on s’attend à être arrêté, il ne faut pas s’attendre à ce que ses biens soient perdus ou endommagés”, a déclaré Thompson.

“Il existe des principes, des pratiques et des procédures pour protéger les biens d’une personne arrêtée que je comprends que la police de ce pays applique lorsqu’elle est arrêtée, et le fonctionnement de ces procédures est ce que je pense que les citoyens ont le droit d’attendre.”

Le juge a souligné que Cherry n’avait pas de casier judiciaire au moment de l’arrestation et qu’il avait une histoire de bénévolat «admirable et étendue» qui comprenait le travail avec plusieurs groupes environnementaux du Grand Victoria.

Un officier de la GRC a démissionné de son équipe spécialisée qui s’occupe des manifestations contre l’extraction des ressources après ce qu’ils ont qualifié de comportement policier «injustifiable» lors de la répression de 2021 contre les manifestants de Fairy Creek. Entre autres comportements préoccupants, l’agent a noté que d’autres membres de la GRC avaient brisé les vitres de véhicules stationnés dans la zone d’injonction et saisi et peut-être saccagé les biens personnels des manifestants.

Black Press Media a demandé à la GRC de commenter la conduite de déplacement et de course sur des biens personnels et si les actions sont conformes au protocole de la police pour répondre à ce que le tribunal a appelé un manifestant non violent.

