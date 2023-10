Un manifestant bombarde un politicien libéral lors d’un discours majeur

Le chef de l’opposition Keir Starmer a été inopinément couvert de paillettes mardi quelques instants seulement après le début de son discours de promotion du Parti travailliste au Royaume-Uni, a montré une vidéo de l’événement.

Starmer venait de monter sur scène et de remercier la foule lorsqu’un manifestant s’est précipité sur scène et a aspergé le député de plusieurs poignées de paillettes, un enregistrement du discours du député. montré. Le manifestant a ensuite réussi à crier quelques mots dans le micro avant d’être traîné hors de la scène par des membres de l’équipe de sécurité. (EN RELATION : Des femmes arrêtées pour avoir prétendument pénétré par effraction dans la maison d’un homme et lui avoir lancé des paillettes)

« La véritable démocratie est dirigée par les citoyens », a déclaré le manifestant. « La politique a besoin d’un exutoire ! Nous exigeons une maison du peuple ! Nous exigeons une maison du peuple ! Nous sommes en crise !

Le discours de Sir Keir Starmer à la conférence du parti travailliste est interrompu en quelques secondes par un manifestant qui prend d’assaut la scène et le couvre de paillettes. pic.twitter.com/PSMzAO1amQ – Politique d’actualités ITV (@ITVNewsPolitics) 10 octobre 2023

Le manifestant a continué à crier alors qu’il était traîné hors de la scène, et le public l’a hué alors qu’il était expulsé de force des lieux, selon la séquence vidéo. Starmer a tenté d’effacer les paillettes de son costume avant de retirer sa veste et de s’adresser à la foule tout en retroussant ses manches.

« S’il pense que cela me dérange, il ne me connaît pas », a déclaré Starmer avant de poursuivre son discours.

Starmer a dirigé le Parti travailliste britannique – le parti équivalent du Parti démocrate – depuis 2020, et a tenté de déplacer les affiliations du parti politique vers des politiques plus acceptées comme un Institut national de la santé plus fort et davantage de financement pour les programmes sociaux, The Associated Press signalé. Le Parti travailliste a actuellement 20 points d’avance sur le Parti conservateur dans les sondages avant les élections nationales de 2024, ce qui signifie que Starmer pourrait facilement devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni.

People Demand Democracy (PDD), une petite organisation politique qui revendiqué responsable de l’attaque des paillettes, a écrit une lettre à Starmer en septembre exigeant une « Chambre nationale des citoyens juridiquement contraignante » pour créer une politique pour la nation sans « pressions politiques des partis », le site Web de l’organisation dit. Le PDD a déclaré que « les perturbations devraient se poursuivre » contre les partis travailliste et conservateur jusqu’à ce que les demandes du groupe soient satisfaites, selon à un communiqué de presse sur leur site Internet.

La police a déclaré que l’auteur présumé du fiasco des paillettes est actuellement détenu pour agression, atteinte à l’ordre public et nuisance publique, a rapporté AP.

PDD et Starmer n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

