Un manifestant anti-vaccin arrêté à New York Burger King est désormais accusé d’avoir agressé des policiers le 6 janvier

WASHINGTON — Un homme de Brooklyn qui avait été arrêté lors de manifestations anti-vaccin dans un Burger King, un Applebee’s et une Cheesecake Factory à New York a été arrêté mercredi par les autorités fédérales et accusé d’avoir agressé des agents des forces de l’ordre lors de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Mitchell Bosch, un homme de 44 ans qui s’est présenté au conseil municipal de New York en 2023, a été identifié grâce à l’aide de « chasseurs de sédition » en ligne qui ont aidé le FBI à procéder à des centaines d’arrestations de suspects le 6 janvier. Bosch fait face à des accusations de troubles civils et d’agression, de résistance ou d’entrave à des agents, ainsi qu’à des accusations de délit.

Le FBI a identifié Mitchell Bosch sur cette photo au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Tribunal de district américain pour DC

Bosch, selon un FBI déclaration sous serment, “peut être vu à plusieurs reprises” sur la vidéo de l’émeute “s’opposant à l’avancée de la police en poussant directement contre les policiers, en aidant d’autres émeutiers à pousser contre les policiers et en encourageant d’autres émeutiers à s’opposer à la police”. Le gouvernement prétend que Bosch a crié « Tenez la ligne ! » alors que la foule se débattait avec les officiers.

Le FBI a déclaré que les enregistrements Google avaient confirmé la présence de Bosch au Capitole et qu’il avait publié une publication sur Instagram moins de deux semaines après l’attaque du Capitole suggérant qu’il savait qu’il serait finalement arrêté le 6 janvier.

“Je profite de mon dernier repas avant que le FBI ne vienne me chercher”, a-t-il écrit dans un article du 19 janvier 2021, selon les autorités.

Les enquêteurs ont interrogé Bosch en août 2021 et ont déclaré qu’il “est devenu agité” lorsqu’on l’a interrogé sur son voyage à Washington le 6 janvier, affirmant que leurs efforts “devraient porter sur ce qui se passe en Afghanistan, et non sur ce qui s’est passé à Washington”. a eu lieu un jour après que 13 militaires ont été tués lors de l’évacuation du pays.)

Bosch s’était déjà présenté au conseil municipal en tant que républicain, et le New York Post avait documenté ses arrestations dans une Cheesecake Factory, un Applebee’s, et un Burger King en décembre 2021, alors qu’il s’opposait au mandat de vaccination de la ville. Bosch était également arrêté au Musée d’histoire naturelle en janvier 2022 alors qu’il protestait contre les mandats de vaccination, selon le Post.

“J’ai littéralement dû uriner dans une bouteille à l’intérieur du Musée d’histoire naturelle”, a déclaré Bosch sur les réseaux sociaux, selon le New York Post.

Bosch et son avocat n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur ses dernières ou passées arrestations.

Mitchell Bosch et d’autres émeutiers engagent la police au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Tribunal de district américain pour DC

Il y a eu un certain nombre d’arrestations d’accusés du 6 janvier ces derniers jours. Daniel Hatcher, Nathan Mackie et son frère Brandon Mackie ont également été inculpés dans une affaire descellé Mercredi, et la Méthode Thomas était arrêté au Massachusetts. Cameron Clapp, triple amputé, a été arrêté en Californie mardi. Plus de 1 250 personnes ont été arrêtées en lien avec l’attaque du 6 janvier. Les détectives en ligne ont identifié des centaines d’autres participants qui n’ont pas été arrêtés. Le délai de prescription expire dans un peu plus de 22 mois, en janvier 2025.