Un mangeur de poisson meurt après avoir cuisiné un poisson-globe mortel qui lui a été offert en cadeau

Un Brésilien nommé Magno Sergio Gomes est décédé tragiquement après avoir ingéré un poisson-globe venimeux contenant suffisamment de venin pour tuer 30 humains.

“Magno n’avait jamais nettoyé de poisson-globe auparavant”, a déclaré à Newsflash la sœur du défunt, Myrian Gomes Lopes, à propos du tragique accident survenu ce week-end à Aracruz, Espirito Santa, a rapporté Newsflash.

Un ami anonyme aurait offert à Magno, 46 ​​ans, les fruits de mer mortels, bien que sa provenance exacte reste incertaine.

Le Brésil abriterait 20 espèces de poissons-globes – également connus sous le nom de poissons-globes – dont une douzaine vivent à Espirito Santa.

Bien qu’ils n’aient jamais manipulé cette espèce auparavant, le Brésilien et son ami ont vidé le poisson, lui ont retiré le foie, puis l’ont bouilli et mangé avec du jus de citron.

Moins d’une heure plus tard, Magno et son ami tombèrent gravement malades. “Magno a commencé à se sentir engourdi dans la bouche”, a décrit sa sœur désemparée.

Alarmé, le patient s’est rendu lui-même à l’hôpital, après quoi l’engourdissement s’est propagé et il a fait un arrêt cardiaque pendant 8 minutes.

Magno souffrait spécifiquement des effets de la tétrodotoxine, un poison extrêmement puissant provenant du foie et des gonades du poisson-globe et d’autres espèces marines, le Les Centers for Disease Control des États-Unis ont rapporté.

Utilisée par le poisson-globe pour dissuader les prédateurs, la toxine est plus de 1 000 fois plus mortel que le cyanure sans antidote connu.

Lorsqu’il est ingéré en grande quantité, il interfère avec la « transmission des signaux des nerfs aux muscles » et paralyse les muscles, pouvant entraîner la mort.

Myrian a révélé que son frère avait été intubé et mis sous assistance respiratoire, mais en vain. Magno est décédé le 27 janvier après avoir passé 35 jours à l’hôpital, au cours desquels son système a été paralysé par la toxine.

“Les médecins ont dit à notre famille qu’il était mort d’un empoisonnement, qui lui avait rapidement atteint la tête”, a décrit le proche endeuillé. “Trois jours après son admission, il a eu plusieurs convulsions, qui ont fortement affecté son cerveau, ne laissant que peu de chances de guérison.”

Miraculeusement, le copain de Magno a survécu, mais il a des problèmes avec ses jambes.

“Il ne marche pas très bien”, a déclaré Myrian. “Il a été touché neurologiquement, mais il se rétablit.”

Il est intéressant de noter que le poisson-globe cru est considéré comme un mets délicat au Japon, où il est connu localement sous le nom de fugu.

Les gourmands apprécieraient le léger bourdonnement qui accompagne l’ingestion de traces de toxine.

En raison de la nature dangereuse du plat, seuls les chefs de fugu agréés sont autorisés à le préparer.

« Nous sommes fiers de préparer le poisson-globe en toute sécurité », a déclaré Ueno Ken’ichirō, propriétaire du restaurant de fugu Fuku no Seki dans la préfecture de Yamaguchi.

Alors que le Japon connaîtrait environ 50 incidents d’empoisonnement par an, la majorité se produisent lorsque des amateurs tentent de s’y essayer, comme ce fut le cas avec Magno.