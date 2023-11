Un mammifère pondeur en voie de disparition observé pour la première fois depuis plus de 60 ans

Une expédition à travers une chaîne de montagnes imprévisible et périlleuse dans la province indonésienne de Papouasie a conduit à la redécouverte d’un mammifère pondeur en danger critique d’extinction qui n’a pas été vu depuis plus de 60 ans.

Pour les chercheurs de Expédition Cyclopel’échidné d’Attenborough – une créature bizarre recouverte de plumes et dotée de puissantes pattes fouisseuses – est un symbole de la biodiversité qui peut être redécouverte dans les montagnes des Cyclopes en Indonésie.

Au cours d’une expédition de neuf semaines, un équipage de 25 personnes a lutté contre le paludisme et les tremblements de terre, et un étudiant chercheur a même eu une sangsue coincée dans l’œil pendant 33 heures.

“Escalader ces montagnes, j’aime à imaginer que je grimpe sur une échelle dont les barreaux sont faits de bois pourri, avec des rails recouverts de pointes et d’épines, et un cadre entouré de vignes englouties et de chutes de pierres”, a déclaré le chef d’équipe. James Kempton d’Oxford.

Cette chaîne de montagnes de moins de 90 milles carrés est soumise à la chasse illégale depuis des années. C’est le seul habitat de l’échidné à long bec d’Attenborough, considéré comme en danger critique d’extinction et inscrit sur la liste de l’Union internationale pour la conservation de la nature. liste rouge des espèces menacées.

L’équipe de Kempton a déployé plus de 30 pièges photographiques pour rechercher l’échidné, soupçonnant sa présence à cause des trous dans le sol que l’animal utilise pour rechercher des vers. Dans les dernières images de la dernière carte SD du dernier jour de l’expédition, ils l’ont finalement trouvé.

“Le premier sentiment a été celui d’un grand soulagement, car nous avions fait de gros efforts et pensions qu’ils étaient là, mais nous avions besoin de preuves concrètes pour étayer la preuve scientifique”, a déclaré Kempton. “Cela a été suivi d’une euphorie extrême.”

Kempton a déclaré que le statut d’échidné en danger critique d’extinction ne changera probablement pas avant longtemps et qu’il n’est pas protégé par la loi indonésienne.

L’effort pour changer cela est l’une des raisons pour lesquelles l’Expédition Cyclope a inclus plus de six partenaires locaux dans son projet de recherche, a déclaré Kempton. Il s’agit notamment de groupes autochtones, d’étudiants et d’organisations du gouvernement indonésien.

Kempton espère que les résultats aideront les partenaires locaux à collecter des fonds pour rechercher et protéger les montagnes des Cyclopes.

L’échidné à long bec d’Attenborough est également l’un des cinq gardiens d’une histoire évolutive très unique et fragile qui remonte à plus de 200 millions d’années, a déclaré Kempton.

Les échidnés sont des monotrèmes, ce qui signifie qu’ils font partie du seul groupe de mammifères vivants qui pondent des œufs au lieu de donner naissance à des petits vivants, a-t-il expliqué. Il n’existe que cinq espèces de monotrèmes : l’ornithorynque et quatre espèces d’échidné.

“Pour un biologiste, l’idée que cette branche puisse disparaître serait une grande tragédie”, a déclaré Kempton. “C’est une histoire évolutive qui ne pourra jamais être récupérée.”

Redécouvrir l’échidné à long bec d’Attenborough n’était que l’un des objectifs de l’Expédition Cyclope. Les chercheurs ont également entrepris d’étudier les origines de la biodiversité des montagnes des Cyclopes. Ils sont revenus avec des centaines de nouvelles espèces d’insectes, au moins deux nouvelles espèces de grenouilles et une nouvelle espèce de crevette qui vit sur terre et dans les arbres.

Kempton a déclaré que les origines géologiques uniques des montagnes des Cyclopes constituent un énorme moteur de la biodiversité de la région. La chaîne de montagnes était autrefois constituée d’îles au milieu de l’océan Pacifique. Au fur et à mesure que les continents de la Terre dérivé ensemble, ils sont entrés en collision avec le continent de la Nouvelle-Guinée pour former des montagnes.

L’expédition Cyclope a également redécouvert le miel de Mayr, une espèce d’oiseau inaperçue depuis 15 ans.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com