Le Qatar a publié une déclaration pour dire qu’un malentendu a conduit le cheikh Joaan bin Hamad Al Thani à ne pas se cogner les poings avec des femmes lors de la Coupe du monde des clubs.

Le Bayern Munich a battu les Tigres 1-0 en finale et après le match, les officiels ont reçu des médailles pour leur participation.

UNE la vidéo est ensuite devenue virale qui semblait montrer le poing du cheikh heurtant un fonctionnaire masculin mais pas les femmes.

« Lors de la cérémonie de remise des prix lors du dernier match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020, il y a eu un petit malentendu car les médailles ont été remises aux officiels du match » déclaration mentionné.

«Pour limiter le risque de propagation du virus COVID-19, des protocoles stricts étaient en place et il était fortement conseillé à toutes les personnes impliquées dans le tournoi d’éviter tout contact physique.

« Dans ce cas, le malentendu est né de la perception que trois des officiels du match ne voulaient pas mener le » coup de poing « habituel avec Son Excellence le cheikh Joaan bin Hamad Al Thani, ce qui était bien sûr leur droit.

« Vu dans son intégralité, il est clair d’après les images qu’il s’agissait d’un simple malentendu et qu’il n’y avait aucune intention d’offenser. La décision de s’engager dans toute forme de contact physique reste une préférence personnelle pour tous les joueurs, entraîneurs et arbitres, et est respecté par tous les membres du comité d’organisation de ce tournoi et de la Coupe du monde de football de l’année prochaine. «