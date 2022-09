Un major de l’armée et sa femme médecin accusés d’avoir comploté pour donner des informations médicales militaires américaines aux Russes

Un médecin majeur de l’armée américaine et sa femme médecin ont été accusés de complot criminel visant à fournir au gouvernement russe des informations médicales confidentielles concernant des membres de l’armée américaine et leurs épouses.

Le couple, le major Jamie Lee Henry et l’anesthésiste Anna Gabrielian, ont été nommés dans un acte d’accusation fédéral non scellé jeudi devant le tribunal de district américain de Baltimore, Maryland, les accusant de complot en vue de divulguer des informations sur la santé.

Henry était interniste à Fort Bragg en Caroline du Nord, tandis que Gabrielian fait partie du personnel de l’hôpital Johns Hopkins à Baltimore, selon la page Web de l’hôpital.

L’acte d’accusation indiquait qu’Henry et Gabrielian pensaient qu’ils donneraient des informations médicales relatives aux patients de Fort Bragg et à une institution médicale non identifiée à une personne travaillant à l’ambassade de Russie à Washington. En réalité, cette autre personne était un agent infiltré du FBI qui avait approché Gabrielian à la mi-août et l’avait interrogée sur l’aide qu’elle avait offerte à l’ambassade de Russie plusieurs mois plus tôt.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.