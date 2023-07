Un maître-chien de l’ASFC dit qu’elle a été «terrorisée» après avoir combattu la règle du congé de maternité

Pendant des années, Danielle Getzie a exercé le métier de ses rêves. Un de ces boulots dévorants, rien d’autre n’a d’importance parce que j’ai réussi.

Elle faisait partie du programme sélectif des maîtres-chiens de l’Agence des services frontaliers du Canada, traquant la contrebande à l’aéroport de Vancouver avec son partenaire canin renifleur de drogue Nova.

« J’aurais envisagé, et j’ai envisagé, de ne pas avoir de famille pour mon travail, car c’était si important pour moi », a-t-elle déclaré depuis sa maison de Vancouver.

« Il était très bien connu que pour être une femme maître-chien, vous ne pouviez pas avoir de famille ou penser à avoir une famille, sinon vous seriez renvoyé en vertu de la politique. »

Cette politique limite la durée pendant laquelle les dresseurs du Service de chiens détecteurs de l’ASFC peuvent s’éloigner de leurs animaux à 90 jours, ce qui rend le congé de maternité et la vie de nouvelle maman presque impossibles.

Getzie a déclaré que ses supérieurs lui avaient même dit qu’elle ferait mieux de ne pas tomber enceinte.

« Et puis, au fil du temps, j’ai commencé à remettre cela en question … puis j’ai réalisé à quel point c’était faux. »

L’agente de l’ASFC Danielle Getzie et Nova parcourent une course d’obstacles. (Soumis par Danielle Getzie)

Cette prise de conscience a déclenché une lutte de plusieurs années avec l’agence frontalière – une lutte qui a atterri sur le bureau de la présidente de l’ASFC, Erin O’Gorman.

« Les niveaux que les représailles ont atteint loin, loin [exceeded] ce que je pensais aurait pu arriver », a déclaré Getzie à CBC News.

En 2018, Getzie a déclaré qu’elle avait décidé de porter plainte contre la politique des chiens détecteurs, arguant qu’elle était discriminatoire à l’égard de ceux qui prenaient un congé de maternité et de paternité. Elle a déposé le grief après avoir vu un collègue revenir dans les 89 jours après avoir eu un bébé.

« C’était horrible ce qu’elle a dû faire pour s’adapter pour être de retour sur le lieu de travail », a-t-elle déclaré.

Getzie a déclaré que le combat était devenu personnel lorsqu’elle s’était rendu compte, au cours du processus de règlement des griefs, qu’elle était enceinte.

Au cours de la période initiale de grief, le directeur général régional était d’accord avec elle et, selon une copie de la décision obtenue par CBC News, a jugé sa plainte fondée. L’arbitre a également écrit que le manuel du maître-chien devrait être modifié.

« Je n’oublierai jamais à la fin », a déclaré Getzie, en larmes. « Elle s’est levée et elle m’a fait un gros câlin et elle a dit : ‘Tu vas juste prendre soin de ta famille parce que ça n’aurait jamais dû arriver.' »

Mais la victoire a été de courte durée, a-t-elle déclaré.

Getzie allègue que ses collègues ont mené une campagne de diffamation

La politique de 90 jours reste dans les livres. Et Getzie allègue que son grief a déclenché des années d’intimidation et de harcèlement en représailles.

Getzie accuse les managers d’avoir encouragé une campagne de diffamation pour la faire sortir de l’attelage de chiens, malgré le fait qu’elle ait remporté des compétitions nationales. Dans une plainte officielle déposée auprès de l’ASFC, elle a accusé des collègues de l’avoir menacée de la détruire et de l’avoir rabaissée sur le lieu de travail après avoir déposé le grief.

« On m’a menacée que ‘si ça ne tenait qu’à moi, tu ne serais pas dans cette position’ et ‘si jamais tu me croises, je vais te baiser' », dit une copie de sa plainte.

Avec Nova sur le point de prendre sa retraite à 11 ans, a déclaré Getzie, on lui avait promis un deuxième chien. Au lieu de cela, elle allègue qu’elle a été soudainement retirée du programme des maîtres-chiens sans motif.

Getzie a déclaré qu’elle avait tenté de soulever la question en interne avant de la rendre publique.

« Je voulais simplement retourner au travail et faire mon travail et faire ce que j’aimais. Mais j’étais terrorisée en permanence », a-t-elle déclaré.

« Je n’arrêtais pas d’aller voir la direction en disant que ça empirait, je ne sais pas ce qui va m’arriver, je veux juste travailler et faire mon travail.

« Le conseil que j’ai reçu de la direction était de se cacher, de ne pas aller dans ces zones où se trouvent ces gens, de ne pas aller ici, de rester loin de cette personne, de rester loin de cette personne. »

Nova, la chienne de Danielle Getzie, a remporté la première place d’un concours de l’Association canadienne des chiens policiers. (Soumis par Danielle Getzie)

En 2020, Getzie a porté son cas devant le National Integrity Centre of Expertise (NICE) de l’ASFC, une unité centralisée mise en place pour répondre de manière indépendante aux allégations de comportement inapproprié sur le lieu de travail.

« Cela s’appelle l’unité NICE et ce n’est pas agréable », a déclaré Getzie, qui est maintenant en congé sur ordonnance du médecin.

Malgré une loi fédérale qui stipule que les plaintes de harcèlement de l’ASFC doivent être résolues dans un délai d’un an et un jour, Getzie a déclaré que son affaire, vieille de près de trois ans, semble s’être arrêtée.

« C’est écœurant de penser que n’importe quel lieu de travail pourrait être comme ça, sans parler d’un lieu de travail du gouvernement fédéral », a-t-elle déclaré.

L’ASFC défend la politique de 90 jours

Plus tôt cette année, le président du Syndicat des douanes et de l’immigration, Mark Weber, a écrit au chef de l’ASFC accusant un enquêteur d’avoir fait pression sur Getzie pour détruire les enregistrements et bloquer l’affaire.

Weber a déclaré que les enquêteurs n’avaient même pas commencé à passer au peigne fin la plupart des allégations dans l’affaire Getzie depuis près de trois ans.

« Nous avons contacté le président actuel de l’ASFC, car ce cas est vraiment l’un des plus extrêmes que nous ayons vus », a-t-il déclaré à CBC News.

« Il semble qu’il y ait un réel manque de volonté pour aller à la racine de la toxicité. »

L’ASFC a refusé une demande d’entrevue, affirmant qu’elle ne pouvait pas parler des détails du cas de Getzie en raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L’Agence des services frontaliers du Canada défend la politique des 90 jours, affirmant qu’elle aide à maintenir le lien entre les maîtres-chiens et leurs chiens. (Evan Mitsui/CBC)

« L’ASFC s’est engagée à créer un environnement de travail sûr, sain, exempt de harcèlement et de violence pour tous les employés », a déclaré la porte-parole Rebecca Purdy dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Cette responsabilité est prise au sérieux et la direction de l’ASFC est tenue de prendre des décisions qui offrent un environnement de travail respectueux et professionnel pour tous et en tout temps. »

Weber a déclaré que si cela est vrai, l’ASFC devrait abandonner sa politique de congé de 90 jours pour les maîtres-chiens.

« Je veux dire, c’est vraiment choquant qu’au 21e siècle, notre syndicat doive perdre du temps à discuter d’un processus qui est vraiment aussi clairement discriminatoire », a-t-il déclaré.

« Toute femme qui décide d’avoir un enfant, vous avez perdu votre chien. Et c’est vraiment un choix aussi simple que pour les femmes qui choisissent cette carrière. »

L’ASFC défend la politique d’absence de 90 jours, arguant qu’elle est nécessaire pour maintenir les compétences du chien détecteur.

« Alors qu’un maître-chien et un chien détecteur deviennent une équipe et développent un lien grâce à notre programme d’entraînement intensif, il a été démontré qu’après 90 jours d’absence, l’efficacité du chien détecteur diminue considérablement et qu’une nouvelle formation peut être nécessaire », a déclaré Purdy.

« Lorsque le congé dépasse les 90 jours, les chiens sont renvoyés au Collège de l’ASFC pour évaluation et réaffectation à un autre maître-chien afin de s’assurer qu’une équipe de chiens détecteurs reste opérationnelle à temps plein. Cependant, la réaffectation impose un certain stress au chien. et n’est pas toujours réalisable avec succès. »

L’Union dit qu’il « crie dans le vent »

Purdy a reconnu que l’agence est censée résoudre les plaintes dans un délai d’un an et un jour.

« Cela étant dit, certains facteurs externes peuvent affecter le calendrier, notamment l’absence de parties impliquées. Si l’affaire devait faire l’objet d’une enquête, il pourrait également y avoir des retards dans sa conduite », a-t-elle déclaré.

« L’absence de parties impliquées reste un facteur ainsi que le processus de sélection des enquêteurs, car les options sont limitées et doivent être acceptées par toutes les parties. »

Purdy a déclaré que l’ASFC travaille avec Services publics et Approvisionnement Canada pour identifier davantage d’enquêteurs externes.

Elle a également déclaré que l’objectif du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail du gouvernement fédéral « n’est pas de trouver des fautes, ni d’offrir un recours personnel.

« Au contraire, il vise à déterminer la cause première de [an] à recommander des mesures systémiques pour prévenir la réapparition du harcèlement et de la violence. »

Weber a dit que c’était un processus cassé.

« Le mieux que nous puissions espérer passer par le processus NICE, ce sont des recommandations sur la manière de réduire le risque de harcèlement et de discrimination à l’avenir », a-t-il déclaré.

« Cela ne fournit aucun type de remède personnel à Danielle. Cela ne conduira à aucune sorte de discipline ou de conséquences pour quiconque lui a fait subir cela. »

L’agente de l’ASFC Danielle Getzie et Nova montrent leurs compétences. (Soumis par Danielle Getzie)

Weber a déclaré que le cas de Getzie met en évidence un problème plus large au sein de l’ASFC. Le syndicat soutient que les agents frontaliers ne disposent pas d’un processus équitable sur lequel s’appuyer s’ils sont harcelés par un responsable.

« On a l’impression de crier dans le vent », a-t-il déclaré.

« La situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment est essentiellement, si c’est un manager qui le fait, nous ne savons pas vraiment où aller avec lui pour voir une quelconque action prise, ou [for] qu’il y ait un quelconque suivi. »

Des allégations similaires ont été portées contre la GRC pendant des années. À la suite d’un recours collectif de 125 millions de dollars, la GRC a mis sur pied un centre indépendant pour enquêter sur les allégations de harcèlement et de violence en dehors de la chaîne de commandement.

Plus d’une fois, le gouvernement fédéral a présenté un projet de loi permettant aux membres du public de signaler à un organisme indépendant des préoccupations au sujet des membres de l’ASFC.

Le projet de loi C-20 créerait une Commission des plaintes du public et de révision qui donnerait au chien de garde actuel de la GRC la responsabilité supplémentaire de traiter les plaintes du public au sujet de l’ASFC.

Weber a déclaré qu’il aimerait voir ce projet de loi modifié pour permettre aux employés de l’ASFC de déposer également des plaintes.

Une année 2020 cinglante rapport du vérificateur général a constaté que l’ASFC était au courant des problèmes persistants de harcèlement, de discrimination et de violence dans ses lieux de travail – mais n’a pas fait assez pour y remédier.

L’ASFC a déclaré qu’elle avait mis en œuvre les trois recommandations du rapport, dont une visant à établir le Centre national d’expertise en intégrité.

Weber a déclaré que le problème persiste.

Le syndicat a déclaré que sur plus de 2 000 griefs déposés contre l’ASFC qui sont à l’étape finale, environ 13 % concernent la discrimination et le harcèlement.