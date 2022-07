Un maire russe visé par une voiture piégée alors que la colère anti-russe grandit en Ukraine (renseignements britanniques)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le sentiment anti-russe se développe dans les zones occupées de toute l’Ukraine et a entraîné le meurtre d’un responsable nommé par la Russie visé par une voiture piégée cette semaine, ont annoncé mercredi les services de renseignement britanniques.

Le maire nommé par Moscou de Velykyi Burluk, une petite ville du nord de l’Ukraine située dans la région de Kharkiv, aurait été pris pour cible et tué lundi par des saboteurs ukrainiens.

Kharkiv, qui partage une frontière avec la Russie, était l’un des points de lancement stratégiques utilisés lors de la deuxième vague d’invasion russe au début de cette année, une fois que Moscou avait abandonné les tentatives de prise de Kyiv.

Les forces russes ont poussé vers le sud-est à travers Kharkiv dans la région de Louhansk et ont depuis occupé la moitié orientale de la région.

“Le sentiment anti-russe en Ukraine occupée conduit à cibler des responsables russes et pro-russes”, ont déclaré mercredi des responsables britanniques dans la mise à jour de Defence Intelligence. “Le ciblage des responsables va probablement s’intensifier, exacerbant les défis déjà importants auxquels sont confrontés les occupants russes et augmentant potentiellement la pression sur les formations militaires et de sécurité déjà réduites.”

La voiture piégée est survenue le jour même où le président russe Vladimir Poutine a annoncé un programme qui accélérerait la citoyenneté russe pour les Ukrainiens.

Les résidents de Donetsk et de Louhansk ont ​​pu demander des passeports russes à partir de 2019. Environ 18 % de la population, une zone connue pour abriter des sympathisants russes avant la guerre, ont reçu des passeports de Moscou.

La Russie a étendu le programme aux résidents des régions du sud de Zaporizhzhia et de Kherson, mais on ne sait pas combien de résidents de ces régions âprement contestées ont volontairement demandé un passeport russe.

Des rapports ont fait surface depuis le début de l’invasion selon lesquels les troupes russes auraient confisqué de force des passeports et des cartes d’identité ukrainiens.

“La Russie continue de chercher à saper la légitimité de l’Etat ukrainien et à consolider sa propre gouvernance et son contrôle administratif sur les parties occupées de l’Ukraine”, a déclaré un responsable britannique de la défense en réponse à l’émission.

Poutine a déclaré la victoire sur la région de Louhansk la semaine dernière et les services de renseignement britanniques ont averti mercredi que les forces russes allaient désormais accentuer leurs efforts pour prendre de petites villes comme Siversk et Dolyna.

Les responsables ont déclaré que cela faisait partie de la stratégie de la Russie alors qu’elle poussait vers l’ouest à travers le Donbass depuis Lougansk vers des villes de la région comme Slovyansk et Kramatorsk.

L’Ukraine a déclaré qu’elle prévoyait une contre-offensive massive impliquant jusqu’à 1 million de militaires.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.