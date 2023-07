Un maire mexicain épouse un crocodile pour apporter la fortune à son peuple

Alors que les spectateurs applaudissaient et dansaient, le maire d’une petite ville du sud du Mexique a contracté un mariage sacré avec une femelle reptile dans un rite traditionnel pour apporter la bonne fortune à son peuple.

Victor Hugo Sosa, maire de San Pedro Huamelula, une ville du peuple indigène Chontal dans l’isthme de Tehuantepec au Mexique, a pris pour fiancée un reptile nommé Alicia Adriana, reconstituant un rituel ancestral.

Le reptile est un caïman, un habitant des marais ressemblant à un alligator endémique du Mexique et de l’Amérique centrale.

Sosa a juré d’être fidèle à ce que la tradition locale appelle « la fille princesse ».

« J’accepte la responsabilité parce que nous nous aimons. C’est ce qui est important. Vous ne pouvez pas avoir de mariage sans amour… Je cède au mariage avec la princesse », a déclaré Sosa lors du rituel.

Le mariage entre un homme et une caïmane a lieu ici depuis 230 ans pour commémorer le jour où deux groupes autochtones sont arrivés à la paix – avec un mariage.

La tradition veut que les frictions aient été surmontées lorsqu’un roi Chontal, incarné de nos jours par le maire, a épousé une fille princesse du groupe indigène Huave, représentée par la femelle alligator.

Les Huave vivent le long de l’État côtier d’Oaxaca, non loin de cette ville de l’intérieur.

Le mariage permet aux côtés de « faire le lien avec ce qui est l’emblème de la Terre-Mère, demander au tout-puissant la pluie, la germination de la graine, toutes ces choses qui sont la paix et l’harmonie pour l’homme Chontal », explique Jaime Zarate, chroniqueur. de San Pedro Huamelula.

Avant la cérémonie de mariage, le reptile est emmené de maison en maison pour que les habitants puissent la prendre dans leurs bras et danser. L’alligator porte une jupe verte, une tunique colorée brodée à la main et une coiffe de rubans et de paillettes.

Le museau de la créature est fermé pour éviter tout incident prénuptial.

Plus tard, elle est vêtue d’un costume de mariée blanche et emmenée à la mairie pour l’événement béni.

Dans le cadre du rituel, Joel Vasquez, un pêcheur local, lance son filet et entonne les espoirs de la ville que le mariage puisse apporter « une bonne pêche, afin qu’il y ait prospérité, équilibre et moyens de vivre en paix ».

Après le mariage, le maire danse avec sa fiancée au son de la musique traditionnelle.

« Nous sommes heureux parce que nous célébrons l’union de deux cultures. Les gens sont contents », a déclaré Sosa à l’AFP.

Alors que la danse se termine, le roi plante un baiser sur le museau de la « fille princesse ».

