Un maire libanais et plusieurs autres tués dans une frappe aérienne israélienne

Une frappe aérienne israélienne sur le bâtiment municipal de Nabatieh, une ville importante du sud du Liban qui fait office de capitale provinciale, a tué au moins six personnes, dont le maire, ont indiqué deux sources sécuritaires.

Le Premier ministre libanais intérimaire Najib Mikati a condamné l’attaque contre la capitale provinciale, affirmant qu’elle « avait intentionnellement visé une réunion du conseil municipal pour discuter des services de la ville et de la situation des secours ».

Il s’agit de la plus importante frappe israélienne contre un bâtiment de l’État libanais depuis le lancement de son offensive il y a deux semaines.

Quelques heures plus tôt, au moins une frappe israélienne avait touché la banlieue sud de Beyrouth, ont indiqué des témoins de Reuters.

Des témoins de Reuters ont entendu deux explosions et vu des panaches de fumée émergeant de deux quartiers distincts. Cela est intervenu après qu’Israël a émis un ordre d’évacuation tôt mercredi, qui ne mentionnait qu’un seul bâtiment.

Huwaida Turk, gouverneur de la province de Nabatiyeh, a déclaré à l’Associated Press que le maire Ahmad Kahil faisait partie des personnes tuées. Kahil avait déclaré à Reuters le 3 octobre qu’il restait dans la ville, alors même qu’Israël avait émis pour la première fois un avis d’évacuation pour Nabatieh.

L’armée israélienne a mené ces dernières semaines des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah soutenu par l’Iran, sans avertissement préalable, ou avec un avertissement pour une zone tout en frappant plus largement.

L’armée israélienne a déclaré mercredi avoir frappé des dizaines de cibles du Hezbollah dans la région de Nabatieh et démantelé des infrastructures souterraines, tandis que sa marine a également frappé des dizaines de cibles dans le sud du Liban, en coopération avec les troupes sur le terrain.

Et à Cana, la Défense civile libanaise a déclaré que 15 corps avaient été retrouvés dans les décombres d’un bâtiment suite à une frappe aérienne et que les efforts de sauvetage étaient toujours en cours. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’armée israélienne sur les frappes mardi soir.

Les ordres d’évacuation militaires israéliens affectent désormais plus d’un quart du Liban, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, deux semaines après qu’Israël a commencé ses incursions dans le sud du pays qui, selon lui, visent à repousser le Hezbollah.

Préoccupations concernant la sécurité des forces de maintien de la paix

Certains pays occidentaux ont fait pression pour un cessez-le-feu entre les deux voisins, ainsi qu’à Gaza, même si les États-Unis affirment qu’ils continuent de soutenir Israël et envoient un système antimissile et des troupes.

Mardi, le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis avaient fait part de leurs inquiétudes à l’administration du Premier ministre Benjamin Netanyahu concernant les récentes frappes.

« En ce qui concerne l’ampleur et la nature de la campagne de bombardements que nous avons vue à Beyrouth au cours des dernières semaines, c’est quelque chose que nous avons clairement fait savoir au gouvernement israélien qui nous préoccupait et auquel nous étions opposés », a-t-il déclaré aux journalistes. adoptant un ton plus dur que celui adopté par Washington jusqu’à présent.

Israël est également sous surveillance en raison de ses relations avec la force de maintien de la paix des Nations Unies, la FINUL, au sud du Liban. Depuis le début d’une opération terrestre israélienne contre les militants du Hezbollah le 1er octobre, les positions de la FINUL ont été la cible de tirs et deux chars israéliens ont fait irruption dans les portes d’une de ses bases, selon l’ONU. Cinq soldats de la paix ont été blessés.

Dans une déclaration mercredi condamnant les attaques du Hezbollah contre Israël et appelant à un cessez-le-feu, la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly et le ministre du Développement international Ahmed Hussen ont appelé les parties au conflit à « respecter leurs obligations en vertu du droit international pour assurer la sûreté et la sécurité ». des civils, ainsi que la protection des premiers intervenants et du personnel de la FINUL, à tout moment. »

Les pays de l’Union européenne qui contribuent n’ont pas l’intention de se retirer malgré les appels israéliens à le faire, a déclaré le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg.

Seize pays de l’UE, dont l’Autriche, contribuent à la FINUL et les récents incidents ont suscité une inquiétude généralisée parmi les gouvernements européens.

« L’État d’Israël accorde une grande importance aux activités de la Finul et n’a aucune intention de nuire à l’organisation ou à son personnel », a déclaré mercredi le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, dans un communiqué.

« En outre, Israël considère que la FINUL joue un rôle important au lendemain de la guerre contre le Hezbollah. »

Plus d’un million de déplacés

Le Moyen-Orient, quant à lui, est sous tension depuis que l’Iran a attaqué Israël avec un barrage de missiles le 1er octobre, après une opération similaire à grande échelle en avril. Israël a promis de riposter.

Les alliés de l’Iran au sein de son « Axe de résistance » aux intérêts israéliens et américains – le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et les groupes armés en Irak – ont organisé des attaques dans la région pour soutenir le Hamas dans la guerre à Gaza, compliquant les efforts visant à apaiser les tensions.

Israël fait monter la pression sur le Hezbollah depuis qu’il a commencé ses incursions au Liban après avoir tué des dirigeants et des commandants du Hezbollah, dont son vétéran secrétaire général Hassan Nasrallah le mois dernier, ce qui constitue le coup le plus grave porté au groupe depuis des décennies.

Les efforts diplomatiques étant au point mort, les combats continuent.

Les frappes israéliennes au Liban ont tué au moins 2 350 personnes l’année dernière et fait près de 11 000 blessés, selon le ministère de la Santé, et plus de 1,2 million de personnes ont été déplacées.

Le bilan ne fait pas de distinction entre civils et combattants mais inclut des centaines de femmes et d’enfants.

Une cinquantaine d’Israéliens, soldats et civils, ont été tués au cours de la même période, selon Israël.

Ces chiffres soulignent le lourd tribut que les Libanais paient alors qu’Israël tente de détruire les infrastructures du Hezbollah dans leur conflit, qui a repris il y a un an lorsqu’il a commencé à tirer des roquettes sur Israël pour soutenir le Hamas au début de la guerre à Gaza.