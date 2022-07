Un Magnus Carlsen démotivé abandonnera le titre mondial d’échecs

Carlsen est devenu grand maître à 13 ans et joueur le mieux noté au monde à 19 ans. Il a remporté le titre mondial en 2013, détrônant Viswanathan Anand, et l’a défendu quatre fois, battant à nouveau Anand, puis Sergey Karjakin, Fabiano Caruana et plus récemment Nepomniachtchi.

L’absence de Carlsen laissera un énorme trou au sommet du monde des échecs. Il est de loin la plus grande star du jeu, et son nom est probablement le seul connu de beaucoup qui s’intéressent occasionnellement au jeu. Cette reconnaissance lui a permis d’étendre sa marque et sa fortune grâce à une série d’entreprises enseignant et vendant le jeu.