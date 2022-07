Un magnifique timbre-poste américain rend hommage au télescope spatial James Webb

Bientôt, vous pourrez envoyer vos factures dans l’espace. Eh bien, pas tout à fait. Mais le télescope spatial James Webb, le télescope le plus puissant de la NASA, sera honoré d’un timbre Forever du service postal américain, et le USPS en a publié un aperçu mardi.

Le timbre frappant et coloré présente une représentation numérique créée par un artiste du télescope contre un paysage stellaire éblouissant et affiche une image d’une étoile et d’un espace lointain prise par le télescope au début de sa mission, “confirmant brillamment l’alignement parfait des 18 segments de miroir du télescope, », a déclaré l’USPS dans un communiqué.

Le timbre sera émis le 8 septembre. Les précommandes commencent 8 août.

Les timbres Forever ont toujours une valeur égale au prix actuel d’une once de courrier de première classe.

