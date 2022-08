Un magnat vénézuélien protège la fortune américaine des victimes des rebelles des FARC

MIAMI (AP) – Une cour d’appel a annulé l’ordonnance d’un juge fédéral de Floride saisissant la fortune américaine d’un milliardaire vénézuélien sanctionné avec des liens présumés avec un cartel pour satisfaire un jugement de 318 millions de dollars pour les victimes américaines d’un enlèvement terroriste colombien.

Samark López est l’un des hommes d’affaires les plus puissants du Venezuela, étroitement lié au gouvernement socialiste de ce pays. Il a été inculpé à New York pour avoir prétendument violé les sanctions gelant sa richesse considérable aux États-Unis, notamment des yachts, des avions, des biens immobiliers de luxe à Miami et un compte Citibank de 269 millions de dollars.

La décision rendue mardi par la 11e Cour d’appel du circuit des États-Unis a rejeté une ordonnance de 2020 du juge Robert Scola de Miami accordant ces actifs bloqués à trois anciens sous-traitants de la défense américains détenus pendant des années par les Forces armées révolutionnaires de Colombie pour satisfaire à un jugement antérieur contre leurs anciens ravisseurs. , un groupe terroriste désigné par les États-Unis.

López a longtemps nié tout lien avec les FARC. Avec le témoignage de Dick Gregorie, un ancien procureur qui a mis des centaines de narcos derrière les barreaux, dont le général Manuel Noriega du Panama, ses avocats ont soutenu que le gouvernement américain et les plaignants n’avaient produit aucune preuve liant López même indirectement aux rebelles.

L’argument a convaincu le comité d’appel, qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal inférieur et a ordonné que les avoirs gelés de Lopez ne puissent être versés aux victimes des FARC que si un jury conclut qu’une relation existe.

Dans une opinion unanime, le juge d’appel Adalberto Jordan a comparé les allégations contre López à un jeu de société populaire, Six Degrees of Kevin Bacon, qui consiste à lier la star hollywoodienne à d’autres acteurs via leurs rôles dans six films ou moins.

“Le bon sens indique cependant que plus le lien est atténué, plus il sera difficile à prouver”, a déclaré la décision du panel de trois juges, qui n’a pas été publiée auparavant. “Ces éléments de preuve, considérés collectivement et pris dans la lumière la plus favorable aux appelants López, ont créé des questions de fait importantes quant à savoir si M. López et ses sociétés étaient des agences ou des instruments des FARC.”

Les problèmes juridiques de López aux États-Unis découlent de sa désignation en 2017 en tant que chef de file des stupéfiants aux côtés de son ami proche, Tareck El Aissami, le puissant tsar du pétrole du Venezuela. Les États-Unis ont alors accusé López d’être le leader d’El Aissami pour cacher le produit des expéditions de cocaïne de plusieurs tonnes lorsqu’il était ministre de l’Intérieur et gouverneur de l’État d’Aragua, qui abrite le plus grand port du Venezuela.

Les FARC n’étaient pas nommément mentionnées lorsque López et El Aissami ont été sanctionnés et les seules accusations criminelles connues contre les deux hommes sont pour avoir prétendument affrété des vols privés aux États-Unis en violation des sanctions, et non pour trafic de drogue.

Lors d’une audience en février à Miami, l’avocat de López, Adam Fels, a fait valoir qu’une grande partie des preuves contre son client étaient des ouï-dire et qu’il méritait au moins un procès avant que ses actifs ne soient partagés entre les victimes d’un crime qui n’a même pas pris lieu au Vénézuela.

En 2012, un juge fédéral de Floride a accordé à Keith Stansell, Marc Gonsalves et Thomas Howes 318 millions de dollars à payer à partir de comptes bancaires et d’actifs saisis à des individus liés aux FARC.

Mais les hommes n’avaient pour la plupart pas été en mesure de collecter jusqu’à ce que le président Donald Trump promulgue en 2018 l’Anti-Terrorism Clarification Act, qui permettait aux victimes de groupes terroristes de saisir des actifs déjà bloqués par le gouvernement américain en vertu de la loi sur la drogue.

Les trois anciens employés de Northrop Grumman ont été capturés par des guérilleros lorsque leur avion s’est écrasé en raison d’un problème de moteur lors d’un vol de contrôle de la drogue en 2003. Leur pilote, Tom Janis, a été tué par les rebelles.

Joshua Goodman sur Twitter: @APJoshGoodman

Joshua Goodman, l’Associated Press