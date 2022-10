Un magnat transgenre achète le concours de Miss Univers — RT Games & Culture

La société qui organise le concours annuel de Miss Univers a été achetée dans le cadre d’un contrat de plusieurs millions de dollars par une célébrité thaïlandaise transgenre, qui a exprimé l’espoir que l’organisation contribuera à stimuler l’industrie touristique de son pays et à inspirer d’autres jeunes femmes.

Jakapong ‘Anne’ Jakrajutatip, PDG et principal actionnaire du conglomérat international JKN Global Group, a finalisé l’achat de l’organisation Miss Univers plus tôt cette semaine pour 20 millions de dollars, affirmant que l’entreprise fera pour “un ajout solide et stratégique à notre portefeuille.”

“C’est une plate-forme universelle… Je peux devenir l’aspiration de tant de personnes, en particulier les femmes, LGBTQ, afin qu’elles puissent se transformer”, elle a dit à Reuters jeudi.















Organisé chaque année, le concours de beauté existe depuis 71 ans et est diffusé dans 165 pays. Jakapong a dit qu’elle croyait que “chaque pays” impliqués, non seulement la Thaïlande, “Obtiendra des revenus touristiques” du projet, ajoutant qu’il s’intégrera dans la “Cinq facteurs F” initiative touristique (combats, nourriture, mode, cinéma et festival).

JKN Global Group – qui produit des émissions de télévision, des films et une large gamme d’autres produits – a déclaré avoir créé une filiale basée aux États-Unis, JKN Metaverse, pour gérer l’organisation Miss Univers.

En plus de ses rôles commerciaux, Jakapong a atteint un certain statut de célébrité dans des émissions de téléréalité thaïlandaises, y compris des itérations locales de “Shark Tank” et “Project Runway”. Elle est également entrée dans le monde de l’activisme, après avoir créé la Life Inspired For Thailand Foundation pour défendre les intérêts d’autres personnes transgenres.