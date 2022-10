Un magnat thaïlandais et défenseur des droits des transgenres achète Miss Univers pour 20 millions de dollars

CNN

Un magnat des médias thaïlandais et défenseur des droits des transgenres a acheté l’organisation Miss Univers pour 20 millions de dollars, selon sa société, qui accueillera désormais le concours de beauté international.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip est la PDG de JKN Global Group PCL, une société de distribution de médias basée en Thaïlande, bien qu’elle soit peut-être mieux connue pour son rôle dans les versions thaïlandaises d’émissions de téléréalité, notamment “Project Runway”.

Elle a également parlé ouvertement de ses expériences en tant que femme transgenre et a travaillé dans la défense des droits des transgenres en Thaïlande.

JKN Global Group a annoncé le rachat mercredi, déclarant dans un communiqué de presse qu’il prévoyait de développer l’organisation Miss Univers en se développant en Asie – et en lançant de nouvelles marchandises, notamment des soins de la peau, des cosmétiques, des produits de style de vie, des compléments alimentaires et des boissons.

Jakkaphong a déclaré que la société était “incroyablement honorée” de faire l’acquisition.

“Nous cherchons non seulement à poursuivre son héritage consistant à fournir une plate-forme à des personnes passionnées d’horizons, de cultures et de traditions divers, mais également à faire évoluer la marque pour la prochaine génération”, a-t-elle déclaré.

Dans une déclaration conjointe, le PDG et le président de l’organisation Miss Univers ont déclaré qu’ils étaient « ravis de poursuivre l’évolution de l’organisation Miss Univers avec JKN ».

“Notre approche progressive continue de nous positionner à l’avant-garde de notre industrie”, ont-ils déclaré.

L’achat fait de Jakkaphong la première femme propriétaire de l’organisation Miss Univers, selon le communiqué de presse de JKN.

Le concours de beauté Miss Univers, l’un des concours les plus regardés au monde, existe depuis 1952.

Comme beaucoup d’autres grands concours, il a dû tenir compte de la demande croissante du public pour une plus grande diversité, représentation et inclusion au cours de la dernière décennie. Il n’a levé son interdiction des candidats transgenres qu’en 2012, après qu’un concurrent canadien a menacé de poursuites judiciaires lorsqu’on lui a dit qu’elle serait disqualifiée en raison de son sexe assigné à la naissance.

Et bien que certains critiques affirment que la prémisse d’un concours de beauté est intrinsèquement erronée, d’autres disent qu’il y a eu des progrès significatifs ces dernières années.

Les concours de beauté pour les candidats transgenres ont pris de l’importance, notamment Miss International Queen, lancé en 2004 et organisé cette année en Thaïlande. Certains pays ont lancé leurs propres versions ; en 2017, l’Inde a organisé son tout premier concours Miss Transqueen India, qui vise à célébrer la fluidité des genres et à accroître la visibilité de la communauté transgenre indienne.

Et en 2019, les gagnantes de cinq concours majeurs – Miss Univers, Miss Monde, Miss America, Miss USA et Miss Teen USA – étaient toutes des femmes de couleur, une étape remarquable étant donné que les femmes noires n’étaient pas autorisées à concourir à Miss America jusqu’au 1940, et le premier concurrent noir n’a franchi cette étape que 30 ans plus tard.