Un magnat thaïlandais de la construction, qui braconnait des animaux protégés, a été libéré de prison

Un magnat thaïlandais de la construction dont la condamnation pour braconnage d’animaux sauvages est devenue un exemple rare de riches et influents confrontés à la justice dans le pays a été libéré mardi sur parole, deux mois avant la fin de sa peine de prison, ont annoncé les autorités.

Premchai Karnasuta, président d’Italian-Thai Development Plc, l’une des plus grandes entreprises de construction de Thaïlande, a été reconnu coupable d’avoir tué des animaux protégés et de possession illégale d’armes lorsque des gardes forestiers de la réserve faunique de Thungyai Naresuan, dans l’ouest de la Thaïlande, l’ont rencontré ainsi qu’un petit groupe de ses employés à un camping en février 2018.

Ils ont été retrouvés avec des fusils et à proximité des carcasses d’une rare panthère noire, d’un faisan kalij et d’un cerf qui aboie. La panthère noire, qui fait partie de l’espèce léopard, a été découpée et sa viande préparée pour la soupe.

Un magnat thaïlandais de la construction arrêté pour avoir chassé dans un sanctuaire

Le sanctuaire est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO classé pour sa flore et sa faune rares.

Le département pénitentiaire a déclaré que Premchai, 69 ans, faisait partie de la centaine de prisonniers bénéficiant d’une libération anticipée et qu’il était exempté du port d’un moniteur électronique de cheville, car cet appareil aggraverait ses blessures aux chevilles causées par le diabète.

Premchai a été initialement reconnu coupable en 2019 et finalement condamné pour plusieurs chefs d’accusation à une peine de trois ans et deux mois de prison, ainsi qu’à payer une part d’une amende de 59 700 $. Deux hommes arrêtés avec lui – un chauffeur et un chasseur – ont également été condamnés à des peines de prison et à des amendes.

La condamnation de Premchai a été confirmée par la Cour suprême de Thaïlande en décembre 2021, et en raison de la peine purgée et d’un changement apporté en 2019 à la loi sur la protection de la faune, il a été envoyé en prison jusqu’en décembre de cette année.

La décision de 2021 a été saluée par le Fonds mondial pour la nature – Thaïlande comme « une victoire pour la faune sauvage et l’État de droit ». Il s’agit également d’un cas rare où un Thaïlandais riche et influent doit purger une peine pour actes répréhensibles. Le public thaïlandais est las des exemples répétés de riches Thaïlandais bafouant apparemment la loi en toute impunité.

Le cas le plus connu et encore non résolu impliquant une autre des familles les plus riches de Thaïlande est celui de Vorayuth Yoovidhya, héritier de la fortune de la famille qui possède en partie la société de boissons énergisantes Red Bull.

Il a évité à plusieurs reprises de rencontrer les procureurs pendant plus de quatre ans après son implication dans un accident de voiture en 2012 qui a tué un agent de la police de la circulation. Il a finalement fui à l’étranger, trois jours avant qu’un tribunal ne délivre un mandat d’arrêt. On ne sait pas où il se trouve.