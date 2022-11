Un magnat sanctionné dit que la Russie veut s’engager sur le climat

Commentez cette histoire Commentaire

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – Un milliardaire russe sous sanctions des États-Unis et de l’Europe pour ses liens présumés avec le Kremlin dit qu’il n’a pas été surpris par les protestations contre son pays lors des pourparlers sur le climat de l’ONU cette année, mais insiste sur le fait que la Russie veut rester engagée sur la question du réchauffement climatique parce qu’il affecte profondément la nation.

Andrey Melnichenko, qui dirige le panel sur la politique climatique du groupe de pression des entreprises russes RSPP, a déclaré à l’Associated Press que “indépendamment du moment très terrible que nous vivons tous maintenant, nous participerons, nous observerons” lors de la réunion à Charm el-Cheikh, Egypte.

Des militants pro-ukrainiens ont perturbé le début d’un événement organisé par la délégation russe lors des pourparlers sur le climat mardi avant d’être escortés par le personnel de sécurité.

“Je n’ai pas été surpris”, a déclaré Melnichenko, qui s’exprimait sur le panel aux côtés des délégués russes. « Qu’y a-t-il de si surprenant ? Qu’il y a des gens qui sont profondément préoccupés par ce qui se passe en Ukraine et qui veulent faire connaître leur opinion ?

“Je comprends cela à 100%”, a-t-il déclaré.

Ses commentaires, bien qu’ils ne critiquent pas directement l’invasion de l’Ukraine par la Russie, indiquent une vision plus nuancée du conflit sanglant que la ligne officielle du Kremlin, qui décrit la guerre comme une « opération militaire spéciale ».

Depuis fin février, la guerre a dévasté l’Ukraine, avec des bombes et des bombardements décimant des villes et des villages et tuant des milliers de personnes.

La guerre a entraîné l’imposition d’une série de sanctions à l’encontre de responsables russes et d’éminents hommes d’affaires liés au Kremlin.

Melnichenko – qui vit maintenant à Dubaï – a critiqué les sanctions occidentales contre la Russie, qui, selon lui, ont été appliquées sans tenir compte des conséquences possibles, telles que l’effet que les restrictions sur les exportations d’engrais auraient sur les prix mondiaux des denrées alimentaires et les efforts de la Russie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Russie est le premier exportateur mondial d’engrais.

“Les sanctions ont été imposées comme une couverture à l’économie russe”, a déclaré Melnichenko, qui dirigeait autrefois le producteur d’engrais Eurochem et SUEK, l’une des plus grandes sociétés charbonnières au monde. « Cela affecte tout. Prenons par exemple l’approvisionnement en nourriture et en engrais.

Il a affirmé que les sanctions avaient affecté l’approvisionnement alimentaire de “centaines de millions” de personnes dans le monde.

“Bien sûr, cette décision affecte la possibilité pour la Russie d’avancer plus rapidement sur la voie de la décarbonisation de son économie”, a ajouté Melnichenko.

Les participants russes aux pourparlers sur le climat en Égypte se sont particulièrement concentrés sur les efforts visant à réduire les émissions et la dépendance aux combustibles fossiles, ainsi que sur les règles des marchés internationaux du carbone et des compensations de carbone – une question sur laquelle la Russie pense avoir un grand potentiel en raison de ses immenses forêts.

Melnichenko a déclaré que la Russie continuera d’exporter des combustibles fossiles pour répondre à la demande, et qu’il devrait appartenir aux marchés de décider lesquels sont les plus compétitifs. La Russie est l’un des principaux exportateurs de pétrole et de gaz naturel, bien qu’elle ait fait l’objet de sanctions de la part de partenaires commerciaux de l’UE. D’autres pays, comme l’Inde et la Chine, continuent d’importer du pétrole russe.

“Je pense que la production russe de combustibles fossiles (est) très compétitive au niveau mondial en termes de coût total, externalités comprises”, a-t-il déclaré. “C’est pourquoi la Russie sera en mesure pendant une période de temps raisonnablement longue, une très longue période de temps, de conserver une part assez (a) importante du marché des combustibles fossiles et… d’en bénéficier également.”

Melnichenko, qui selon Forbes vaut quelque 23,5 milliards de dollars, a déclaré que la communauté mondiale devrait accorder plus d’attention à la grande part des émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas causées par l’activité humaine, comme la respiration, la décomposition et même les volcans. Les scientifiques affirment que le réchauffement climatique mesuré au cours des dernières décennies est principalement causé par la combustion à grande échelle de combustibles fossiles depuis l’industrialisation.

Interrogé sur le rôle que jouent les préoccupations concernant le changement climatique dans la société civile russe, il a déclaré que les problèmes environnementaux étaient devenus plus importants dans les grandes villes au cours des six à sept dernières années.

Des manifestations pacifiques sur la question étaient possibles, a-t-il insisté. “Et le gouvernement répond vraiment.”

“C’est l’un des domaines où vous pouvez avoir la liberté d’expression”, a-t-il déclaré. “Et c’est compréhensible car c’est assez sûr en termes d’environnement politique.”

