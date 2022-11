Un magnat russe de la cryptographie tué dans un mystérieux accident d’hélicoptère SOUTENU Ukraine – il n’était pas un espion du Kremlin, dit sa veuve

L’épouse d’un magnat de la cryptographie tué dans un mystérieux accident d’hélicoptère a riposté aux affirmations selon lesquelles il était un espion russe.

Vyacheslav Taran, 53 ans, est décédé lorsque l’hélicoptère est tombé près de Monaco et sa veuve en deuil Olga a insisté sur le fait qu’il avait en fait soutenu l’Ukraine.

Vyacheslav Taran photographié avec sa femme Olga 1 crédit : East2West

L’hélicoptère dans lequel il voyageait se dirigeait vers Monaco depuis Lausanne en Suisse 1 crédit : East2West

Un pilote français de 35 ans a également été tué dans l’accident survenu dans les Alpes-Maritimes, dans le sud-est de la France.

Taran d’origine russe – originaire de Vladivostok – a eu trois enfants avec OIga, le fondateur du média Hello Monaco.

À la suite de l’accident, une agence de presse ukrainienne a rapporté qu’il avait des liens avec les services de renseignement étrangers russes.

Mais cette affirmation a été vigoureusement démentie par sa femme qui a déclaré que son mari était en fait un partisan de l’Ukraine et aidait le pays chaque fois qu’il le pouvait.

Elle a décrit les allégations portées contre lui comme “scandaleuses” et “un mensonge absolu et absolu”.

Mme Taran a déclaré que son mari avait quitté la Russie pour poursuivre et se concentrer sur ses intérêts commerciaux en 2008.

Le rapport de l’agence UNIAN a allégué que Taran était lié à l’agence d’espionnage étrangère SVR.

Il était responsable du “blanchiment de fonds russes via un système d’opérations de crypto-monnaie”, a-t-il allégué.

Mais sa femme a riposté en disant : “Mon mari n’a jamais eu de liens avec le gouvernement russe ni aucune affiliation politique.”

Mme Taran a déclaré que depuis 2014, son mari soutenait deux associations caritatives pour les réfugiés ukrainiens.

Ils sont Changeonelife, qui, selon elle, a aidé

des milliers d’enfants en Ukraine trouvent de nouveaux parents depuis 2014, et Pristaniste, qui est basé au Monténégro.

“Cette attaque est injuste pour Vyacheslav qui a toujours activement soutenu le peuple ukrainien par le biais de ses fondations caritatives, en particulier les enfants qui ont perdu leurs parents”, a-t-elle déclaré.

“Nous n’avons toujours pas reçu le corps de Vyacheslav en raison de l’enquête et chaque jour apporte une douleur insupportable.”

L’accident s’est produit vers 13 heures le 25 novembre lorsque l’hélicoptère léger monomoteur Eurocopter EC130 exploité par Monacair s’est écrasé après un vol au départ de Lausanne en Suisse.

Selon ses employeurs, le pilote de l’hélicoptère était un homme local expérimenté et n’avait pas signalé d’urgence

Jusqu’à présent, rien n’indique ce qui a poussé l’avion à heurter le flanc de la colline alors qu’il descendait avec une bonne visibilité après le vol de 90 minutes.

Un second passager devait monter à bord de l’hélicoptère, un engin quasi neuf, mais annulé peu avant son décollage.

Taran a été le fondateur de la plateforme de trading et d’investissement Libertex et Forex Club.

La société a déclaré dans un communiqué: “C’est avec une grande tristesse que Libertex Group confirme le décès de son co-fondateur et président du conseil d’administration, Vyacheslav Taran, après un accident d’hélicoptère survenu en route vers Monaco le vendredi 25 novembre. 2022.

“Le conseil d’administration du groupe Libertex et les employés de l’entreprise présentent leurs plus sincères condoléances et leur sympathie à la famille Taran.”

Le Gouvernement monégasque a également publié un communiqué exprimant ses condoléances aux familles des victimes et a déclaré qu’il “partageait la douleur causée par ce drame”.

Une enquête a été ouverte sur l’accident par les autorités françaises.

L’accident s’est produit près du village d’Eze 1 crédit : East2West