Un magnat MARIÉ aurait embauché un ami pour assassiner sa petite amie secrète et détruire son corps dans un four.

Jucelino Pinto da Fonseca est accusé d’avoir enrôlé Ronaldo Rodrigues Ferreira pour incinérer le corps de Lilian de Oliveira dans sa chaudière à vapeur afin d’éviter de payer l’entretien de leur enfant amoureux et de sa femme.

Lilian de Oliveira aurait été assassinée par son petit ami secret[/caption]

Lilian a été portée disparue après son retour au Brésil d’un voyage en Colombie[/caption]

La nounou de l’enfant a également été arrêtée, accusée d’avoir fourni des informations sur les mouvements de Lilian afin que le couple puisse trouver le meilleur moyen de la tuer sans se faire prendre.

La baby-sitter Cleonice de Fatima Ferreira s’est vu promettre la garde de la fille en échange.

Le parquet brésilien a officiellement accusé le trio du meurtre de Lilian, qui a disparu après son retour dans la municipalité de Goiania après un voyage en Colombie.

Les deux hommes ont également été accusés d’enlèvement et de «concurso de pessoas» – la participation consciente et volontaire de deux personnes ou plus à la même infraction pénale.

Les enquêteurs pensent que le crime a été commis parce que l’homme d’affaires avait une liaison avec la victime et que les deux s’étaient disputés au sujet des pensions alimentaires pour enfants de leur fille.

Les trois ont été libérés sous caution, et l’avocat de Ferreira a depuis déclaré que son client était convaincu qu’il serait acquitté car il prétend n’avoir fait que conduire la victime dans sa voiture.

Jucelino Pinto da Fonseca est accusé d’avoir enrôlé Ronaldo Rodrigues Ferreira (photo) pour incinérer son corps[/caption]

Le couple aurait comploté pour détruire le corps de Lilian dans la chaudière à vapeur de Pinto da Fonseca[/caption]

Lilian, 40 ans, a été tuée lorsqu’elle est allée rencontrer son petit ami peu de temps après son atterrissage au Brésil après un voyage en Colombie le 13 février.

Elle avait une liaison de longue date et avait même eu une fille avec Pinto da Fonseca, qui était marié et ne voulait pas que sa famille découvre son infidélité.

Le parquet a déclaré: « En raison des désaccords du couple sur les dépenses résultant de leur relation extraconjugale et de l’entretien de leur enfant, Jucelino a commencé à planifier la mort de Lilian, révélant ses intentions à Cleonice, qui avait été embauchée pour être une sorte de nounou pour l’enfant. , et qui a informé Jucelino des détails de la vie personnelle de Lilian.

Les enquêteurs pensent que Fatima Ferreira voulait garder l’enfant comme la sienne et a donc commencé à aider Pinto da Fonseca à planifier le meurtre.

L’homme d’affaires a ensuite embauché Ferreira, qui lui devait de l’argent, pour commettre le crime en échange d’une renonciation à une dette de 20 000 BRL (2 645 £) qu’il avait avec lui.

Les enquêteurs pensent que Ferreira s’est même rendu en Colombie pour tuer Lilian, mais n’a pas réussi et est donc retourné au Brésil.

de Fatima Ferreira a alors dit à Lilian qu’elle s’arrangerait pour qu’elle soit prise en charge à l’aéroport, envoyant Ferreira terminer sa mission.

Lilian a été déclarée disparue par sa famille après avoir échoué à rentrer chez elle après le voyage, et la police a conclu plus tard qu’elle avait été assassinée.

Le suspect Jucelino Pinto Fonseca a été arrêté pour le meurtre de Lilian[/caption]

Lilian a été vue pour la dernière fois après son arrivée à l’aéroport de Goiania au Brésil le 13 février[/caption]

La baby-sitter Cleonice de Fatima Ferreira a été arrêtée pour son implication dans le meurtre de Lilian[/caption]





Les enquêteurs ont conclu que Ferreira s’était rendue à l’aéroport pour récupérer Lilian, qui ne l’avait jamais rencontré auparavant, et il l’a conduite à elle à Pinto da Fonseca.

Elle a ensuite été battue à mort et son corps a été incinéré dans la chaudière à vapeur de transformation laitière de Pinto da Fonseca.

La Cour de justice décidera si les trois seront jugés par un jury.

