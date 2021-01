Dans une déclaration liminaire, l’avocat de Steinmetz, Marc Bonnant, a déclaré que la corruption présumée avait eu lieu il y a de nombreuses années, a soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles les autres accusés étaient absents et a demandé au tribunal de Genève d ‘ »annuler » le procès contre le magnat.

Le parquet de Genève a déclaré que les accusés étaient coupables de corruption d’agents étrangers et de falsification de documents pour dissimuler des pots-de-vin aux autorités et aux banques. Certains fonds auraient transité par la Suisse dans une affaire sous enquête en Europe, en Afrique et aux États-Unis.