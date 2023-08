Un magnat indien a donné 750 millions de dollars. Il ne possède même pas de téléphone portable

Il a construit une fortune en prêtant aux emprunteurs à faible revenu évités par les banques. Il payait le personnel en dessous des salaires du marché et pensait qu’ils gagnaient toujours trop. Il a donné presque toute sa richesse à une poignée d’employés, se contentant de sa petite maison et d’une voiture de 5 000 $.

R Thyagarajan est sans doute l’un des financiers les plus idiosyncrasiques au monde – en grande partie parce que son entreprise de plusieurs milliards de dollars, le groupe Shriram, a prospéré dans une industrie qui en a fait trébucher d’innombrables autres dans le monde.

R Thyagarajan, fondateur de Shriram Group, au bureau de la société à Chennai.

Pionnier dans l’octroi de crédit aux pauvres de l’Inde pour l’achat de camions, de tracteurs et d’autres véhicules, Thyagarajan a fait de Shriram un conglomérat qui emploie 108 000 personnes dans tous les domaines, de l’assurance à la bourse. Les actions de la société phare du groupe ont atteint un record en juillet après avoir bondi de plus de 35 % cette année, soit quatre fois plus que l’indice boursier de référence indien.

Maintenant âgé de 86 ans et installé dans un rôle de conseiller, Thyagarajan a déclaré dans une rare interview avec Bloomberg News qu’il était entré dans l’industrie pour prouver que prêter à des personnes sans antécédents de crédit ou sans revenus réguliers n’était pas aussi risqué qu’on le pensait. Il insiste sur le fait qu’il n’y a rien d’inhabituel dans son approche des affaires – ou sa décision de céder une participation dans Shriram désormais évaluée à plus de 750 millions de dollars.

« Je suis un peu de gauche », a déclaré RT, comme on l’appelle, dans la ville de Chennai, dans le sud de l’Inde, où il a fondé le groupe en 1974. « Je n’ai jamais été enthousiaste à l’idée de rendre la vie plus agréable aux personnes qui ont déjà un bon vie. » Au contraire, je « voulais enlever certains désagréments dans la vie des gens qui ont des problèmes ».

La carrière de Thyagarajan met en lumière des opportunités inexploitées dans le pays le plus peuplé du monde, alors que plus de 1,4 milliard d’habitants s’efforcent d’entrer dans une classe moyenne en pleine croissance. Bien que le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi ait poussé à élargir l’accès aux services bancaires indiens, environ un quart de la nation n’a toujours pas accès au système financier formel. Et environ un tiers de ceux qui ont un compte bancaire ne l’utilisent jamais, selon la Banque mondiale.

Prêter aux pauvres est une forme de socialisme, soutient Thyagarajan. Mais en offrant une option moins chère que les taux punitifs disponibles pour les personnes non bancarisées, il a cherché à démontrer que l’entreprise peut être sûre et rentable. Et ce faisant, il a persuadé d’autres entreprises de réduire les coûts d’emprunt.

Maintenant, l’industrie est une grande entreprise. L’Inde compte environ 9 400 banques dites parallèles, qui offrent principalement des services financiers aux personnes ignorées par les prêteurs conventionnels.

« RT est une valeur aberrante », a déclaré Srinivas Balasubramanian, associé principal et responsable des finances d’entreprise chez KPMG Inde. « Peu de gens ont survécu et prospéré aussi longtemps. »

Construire un empire

En effet, Thyagarajan se démarque dans une industrie qui a été en proie à des défis éthiques et est sujette à des hauts et des bas – avec des explosions menaçant parfois le système financier. L’exemple le plus évident est la crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. Plus récemment, l’effondrement d’un prêteur non bancaire au Mexique l’année dernière a anéanti des milliards pour les investisseurs.

Créer une société de prêt inspirée par le socialisme peut sembler un choix de carrière inattendu pour un homme qui a grandi entouré de serviteurs dans une famille d’agriculteurs aisée de l’État du Tamil Nadu. Mais Thyagarajan dit qu’il a toujours eu un esprit analytique et égalitaire.

Il a étudié les mathématiques au premier cycle et à la maîtrise à Chennai avant de passer trois ans au prestigieux Indian Statistical Institute de Kolkata.

En 1961, il a rejoint New India Assurance Co., l’un des plus grands assureurs indiens, entamant une carrière dans la finance en tant qu’employé de l’entreprise qui a duré deux décennies. Il comprenait des séjours chez Vysya Bank, un prêteur régional, et JB Boda & Co., un courtier en réassurance.

R Thyagarajan a fait de Shriram un conglomérat qui emploie 108 000 personnes dans tous les domaines, de l’assurance à la bourse.

En cours de route, des habitants de Chennai sont venus le voir pour chercher de l’argent pour acheter des camions d’occasion, et il leur a accordé des prêts sur son héritage. Peu à peu, cette aventure parallèle s’est transformée en acte principal de sa vie. A 37 ans, il fonde Shriram Chits avec des amis et des proches.

Les personnes non bancarisées comptent souvent sur ce que l’on appelle des chit funds, un régime d’épargne collectif où chaque membre dépose un montant fixe chaque mois. Le pot est distribué à un investisseur par mois jusqu’à ce que tout le monde ait reçu une part. L’argent est utilisé pour l’équipement agricole, les frais de scolarité ou d’autres achats importants.

Au fil des ans, Thyagarajan a créé d’autres entreprises et Shriram est finalement devenu un groupe de plus de 30 entreprises.

Dans le financement des camions, Thyagarajan a vu des gens payer des taux aussi élevés que 80 % parce que les banques ne traitaient pas avec eux. Il a conclu que la pensée dominante était erronée.

« Avant, les gens pensaient que parce que les taux d’intérêt étaient très élevés, les prêts étaient très risqués », dit-il. « J’ai réalisé que ce n’était pas risqué du tout. »

Cette épiphanie allait définir sa vie. Il a décidé de prêter à des taux qui étaient encore extrêmement élevés par rapport aux normes mondiales, mais inférieurs aux autres options. « Les taux d’intérêt sont passés de 30%-35% à 17%-18% », a-t-il déclaré.

Thyagarajan dit que son approche n’était pas une question de charité. Il était imprégné de deux croyances capitalistes clés. L’un était l’importance de l’entrepreneuriat dans le secteur privé; l’autre, la foi dans les principes du marché.

Cette philosophie a porté ses fruits : Shriram perçoit plus de 98 % des cotisations à temps, selon les documents déposés. Il prend ses décisions de prêt correctement, selon l’unité locale de S&P Ratings.

Plus largement, les financiers non bancaires comme Shriram sont cruciaux pour soutenir les nouvelles banques indiennes. Selon Bindu Ananth, co-fondateur de Dvara Holdings, qui soutient les entreprises favorisant l’inclusion financière, ils souscrivent des prêts et d’autres produits qui nécessitent des compétences que les banques n’ont souvent pas.

« Assurer la participation des pauvres et des marginalisés au système financier formel de l’Inde est essentiel pour stimuler la croissance économique de manière durable », a déclaré Ananth.

Shriram Finance Ltd., le produit phare, a une valeur marchande d’environ 8,5 milliards de dollars et a réalisé un bénéfice d’environ 200 millions de dollars au cours du trimestre qui s’est terminé en juin.

Aujourd’hui, le groupe Shriram sert environ 23 millions de clients.

Shriram Finance Ltd., le produit phare, a une valeur marchande d’environ 8,5 milliards de dollars et a réalisé un bénéfice d’environ 200 millions de dollars au cours du trimestre qui s’est terminé en juin. Un seul des 34 analystes qui suivent le titre recommande de le vendre.

Une approche différente

Prêter aux pauvres peut être obscur. Des taux d’intérêt exorbitants conduisent régulièrement les emprunteurs vulnérables à s’endetter davantage. En Inde, les usuriers ont parfois recours à un recouvrement de créances brutal. La protection des consommateurs est particulièrement faible dans le secteur de la microfinance, malgré l’accent mis sur l’aide aux personnes vulnérables.

Invité à expliquer ce que Shriram fait différemment, Thyagarajan a déclaré que le groupe ne regarde pas les cotes de crédit, par exemple, parce que la plupart des clients ne font pas partie du système financier formel. Au lieu de cela, le personnel s’appuie sur des références de clients existants.

En interne, l’entreprise adopte également une approche unique en matière de rémunération. Thyagarajan pense depuis longtemps que le personnel est trop payé, même s’il reçoit moins que les taux du marché. Les employés de niveau inférieur gagnent souvent environ 30 % de moins que leurs pairs. Pour les cadres supérieurs, la remise peut atteindre 50 %.

R Thyagarajan

« Nous leur donnerions tout ce dont ils ont besoin pour rester raisonnablement heureux, pas euphoriques », a déclaré Thyagarajan. « Il ne faut pas les encourager à se comparer à tous les gens qui les entourent. Ils n’auraient que de la misère. »

Il insiste sur le fait que les employés sont pour la plupart satisfaits de cette structure. Bien que le salaire soit inférieur, le personnel a déclaré lors des entretiens que le travail s’accompagne de plus de flexibilité que dans les entreprises homologues.

« J’apprécie la tranquillité d’esprit, la stabilité et le confort qu’offre ce travail », a déclaré Amol Bowlekar, directeur de succursale de Shriram Finance à Mumbai, qui a déclaré avoir refusé plusieurs offres d’emploi mieux rémunérées. « La culture du groupe est plus humaine. Il n’y a pas de pression insensée pour livrer. »

R Thyagarajan insiste sur le fait que les employés de Shriram sont heureux et qu’ils ne subissent pas trop de pression.

Vivre modestement

Une partie de ce qui rend le système de Shriram équitable, selon le personnel, est la propre volonté de Thyagarajan de vivre parmi les masses. Pendant des années, il a conduit une berline Hyundai. Et il ne possède pas de téléphone portable, ce qu’il considère comme une distraction.

Le magnat a cédé toutes ses participations dans les sociétés Shriram à un groupe d’employés, les transférant au Shriram Ownership Trust, qui a été créé en 2006. La fiducie perpétuelle compte 44 dirigeants du groupe en tant que bénéficiaires. Les cadres partent à la retraite, emportant avec eux des millions de dollars.

La valeur totale des avoirs de la fiducie dépasse 750 millions de dollars et a été multipliée par plusieurs ces dernières années, ont déclaré des personnes proches du dossier, demandant à ne pas être identifiées car les informations sont privées.

Dans son entretien de trois heures avec Bloomberg, Thyagarajan a déclaré qu’il n’avait pas besoin d’argent à l’époque ou maintenant – et qu’il préfère finalement les activités simples. Aujourd’hui, il passe des heures à écouter de la musique classique et à lire des magazines économiques occidentaux.

À l’intérieur du siège du groupe Shriram à Chennai en juillet.

En décembre, Shriram Transport Finance Co. a absorbé Shriram Capital Ltd. et Shriram City Union Finance Ltd. dans le cadre d’un échange d’actions. Shriram Transport finance les camions, tandis que Shriram City Union finance les achats de biens de consommation et de motos.

Thyagarajan dit que les dirigeants ont planifié cela pendant des années, mais il n’a pas été impliqué dans les détails. Il n’a plus de rôle formel dans l’entreprise, mais tous les quinze jours, les cadres supérieurs le briefent et sollicitent son avis.

« J’ai la personnalité d’un consultant », déclare Thyagarajan. « Je peux voir les choses légèrement différemment. Je suis d’accord avec les gens qui n’acceptent pas ma perception et font les choses en fonction de leur perception. Et s’il s’avère que j’avais raison et qu’ils avaient tort, ce qui arrive la plupart du temps, je suis capable pour communiquer avec eux plus tard et leur dire que je vous l’avais dit. »

La force de Shriram est aussi sa faiblesse, selon Kranthi Bathini, stratège actions chez WealthMills Securities Pvt. à Bombay. La plupart des clients ne sont pas de premier ordre, ce qui signifie que « la sous-performance de la qualité des actifs et de la rentabilité peut survenir à tout moment », dit-il.

Il existe également un risque de personne clé, selon Bathini. Avec des fondateurs « sectaires » comme Thyagarajan, il est difficile pour quelqu’un d’autre de diriger.

Enfin, dit Bathini, un état d’esprit de gauche n’est pas toujours bon pour les retours aux actionnaires, bien qu’ils aient été bons jusqu’à présent.

Pourtant, le record de succès de Thyagarajan est difficile à contester. Mais il minimise le fait que sa vie est frugale, affirmant qu’il fait même parfois des folies lors de voyages en famille dans des sanctuaires de tigres.

Son seul regret n’est pas d’avoir donné sa richesse, mais comment il l’a fait. S’il avait réalisé à quel point Shriram deviendrait rentable et à quel point le stock augmenterait, il aurait réparti la prime.

« Je n’imaginais pas que tant d’argent allait être distribué à si peu », dit-il. « Je n’en suis pas très content. Mais ça va. Je ne suis pas très triste non plus. »

–Avec l’aide de Jane Pong.

