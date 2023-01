Un magnat du marketing né en Inde reçoit le titre de “Liberté de la ville de Londres”

Un fondateur d’origine indienne d’une agence de marketing multiculturelle a reçu le titre de “La liberté de la ville de Londres” pour avoir laissé sa marque sur le centre financier de la capitale britannique.

Manish Tiwari a reçu cet honneur lors d’une cérémonie au Chamberlain’s Court à Guildhall à Londres au début du mois.

Le prix, décerné par la City of London Corporation, remonte au XIIIe siècle et est depuis devenu un honneur décerné aux personnes qui ont un impact sur le centre financier de Londres, appelé City ou Square Mile.

“Ravi de partager cet héritage avec des personnalités et des dignitaires historiques – M. Churchill, Mme Thatcher et M. Nehru, des hommes d’État contemporains comme M. John Kerry et des légendes modernes comme Harry Kane”, a déclaré M. Tiwari dans sa réaction.

“La ville de Londres est l’endroit où j’ai obtenu mes tout premiers clients et je suis honoré de faire partie de cette glorieuse tradition”, a ajouté M. Tiwari, fondateur et président de “Here and Now 365” – une agence de publicité et de marketing. .

On pense que la « liberté de la ville de Londres » a commencé en 1237 et a permis aux bénéficiaires d’exercer leur commerce dans la ville.

Un ancien récipiendaire indien de cet honneur est Jawaharlal Nehru, le premier Premier ministre de l’Inde, et d’autres récipiendaires éminents incluent le dirigeant sud-africain Nelson Mandela et le fondateur de Microsoft, Bill Gates.

