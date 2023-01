Un magnat des affaires russe accusé de piratage et de délit d’initié

Un riche homme d’affaires russe et ses associés ont gagné des dizaines de millions de dollars en trompant le marché boursier dans le cadre d’un stratagème élaboré qui impliquait de pirater des réseaux informatiques américains pour voler des informations privilégiées sur des sociétés telles que Microsoft et Tesla, a déclaré lundi un procureur aux jurés.

Vladislav Klyushin, le propriétaire d’une société de technologie de l’information basée à Moscou et liée aux niveaux supérieurs du gouvernement russe, est jugé devant un tribunal fédéral de Boston près de deux ans après avoir été arrêté après avoir atterri en Suisse à bord d’un jet privé pour faire du ski voyage.

Il est le seul ressortissant russe accusé dans le stratagème de près de 90 millions de dollars qui a été arrêté et extradé vers les États-Unis ; quatre co-conspirateurs accusés – dont un officier du renseignement militaire russe qui a également été accusé d’ingérence dans l’élection présidentielle de 2016 – sont toujours en fuite.

L’assistant du procureur américain Stephen Frank a déclaré aux jurés que le système de hack-to-trade a rapporté à Klyushin et à ses associés le genre de rendements dont “les gestionnaires de fonds réels ne pouvaient même pas rêver”. En utilisant des informations volées sur les performances d’une entreprise qui dicterait son cours de bourse, Klyushin a personnellement transformé un investissement de 2 millions de dollars en près de 21 millions de dollars, et ensemble, le groupe a transformé environ 9 millions de dollars en près de 90 millions de dollars, a déclaré Frank.

“Ce n’était pas de la chance. Et ce n’était pas non plus à cause d’une recherche financière minutieuse. L’accusé a triché”, a déclaré Frank.

L’avocat de Klyushin a déclaré aux jurés que le dossier du gouvernement était rempli de “trous béants” et d'”inférences”. Il a déclaré que son client avait réussi financièrement bien avant de commencer à négocier des actions et qu’il avait continué à négocier dans plusieurs des mêmes sociétés même après que l’accès aux informations d’initiés présumées ait été interrompu parce que les hacks avaient été découverts.

“Il n’y a rien d’illégal à être russe, à avoir de la richesse, à avoir une société informatique qui passe des contrats avec le gouvernement”, a déclaré l’avocat Maksim Nemtsev, faisant référence aux contrats avec le Kremlin.

Klyushin a des liens étroits avec un officier militaire russe qui était l’un des 12 Russes accusés en 2018 d’avoir piraté la campagne présidentielle d’Hillary Clinton et le Parti démocrate et d’avoir publié ses courriels dans le but d’influencer les élections de 2016. Les procureurs ont déclaré qu’Ivan Ermakov, qui travaillait avec Klyushin dans la société informatique, était un pirate informatique dans le prétendu stratagème de délit d’initié. Les procureurs américains n’ont pas allégué que Klyushin était impliqué dans l’ingérence électorale.

Klyushin et Ermakov étaient des amis proches, selon le procureur, qui a montré aux jurés des photos des hommes ensemble et a déclaré que Klyushin avait même acheté à Ermakov un appartement pour y vivre.

Klyushin, qui portait des écouteurs pour écouter un interprète pendant que les avocats parlaient, est resté derrière les barreaux aux États-Unis depuis son extradition en décembre 2021.

Il a été arrêté des mois plus tôt en Suisse quelques minutes après son arrivée dans un jet privé et juste avant que lui et son groupe soient sur le point de monter à bord d’un hélicoptère privé pour les emmener dans une station de ski voisine. Il a combattu l’extradition vers les États-Unis, avec un appel devant la plus haute cour de Suisse.

Kluyshin fait face à des accusations de complot en vue d’obtenir un accès non autorisé à des ordinateurs et de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières. Le procès devrait durer quelques semaines.

Klyushin dirigeait M-13, une société de technologie de l’information basée à Moscou qui prétendait fournir des services pour détecter les vulnérabilités des systèmes informatiques et comptait parmi ses clients l’administration du président russe Vladimir Poutine et d’autres entités gouvernementales, selon les procureurs.

Les procureurs allèguent que les pirates ont déployé des logiciels malveillants pour recueillir les noms d’utilisateur et les mots de passe des employés de deux fournisseurs basés aux États-Unis que les sociétés cotées en bourse utilisent pour effectuer des dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission. Ils ont ensuite pénétré par effraction dans les systèmes informatiques des fournisseurs pour obtenir des informations financières pour des centaines d’entreprises – dont Microsoft, Tesla et Kohls, Ulta Beauty et Sketchers – avant que celles-ci ne soient déposées auprès de la SEC et deviennent publiques, selon les procureurs.

En obtenant à l’avance les informations financières d’une entreprise, les accusés ont pu effectuer des transactions en utilisant des comptes de courtage, parfois en leur propre nom, selon que les actions d’une entreprise augmenteraient ou diminueraient probablement après la divulgation publique des informations, ont déclaré les procureurs.

Le stratagème s’est effondré après que la SEC a signalé au FBI des transactions suspectes sur les comptes de courtage de plusieurs ressortissants russes fin 2019 et que les vendeurs ont découvert plus tard qu’ils avaient été piratés.