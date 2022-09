RENO, Nevada (AP) – Robert Bigelow, un magnat de l’hôtellerie basé à Las Vegas, a toujours eu une cause.

Pendant des décennies, il a investi les bénéfices de son hôtel dans la recherche sur les ovnis, créant sa propre entreprise aérospatiale tout en faisant pression sur les sénateurs pour financer des recherches supplémentaires. Plus récemment, il a offert près d’un million de dollars en prix pour un concours visant à montrer la conscience après la mort, dans le cadre de son nouvel intérêt pour l’au-delà.

Maintenant, Bigelow, 78 ans, est devenu le plus grand donateur de ce cycle dans la course au poste de gouverneur à mi-mandat du Nevada, faisant don de 5,7 millions de dollars par l’intermédiaire de ses entreprises à la campagne du candidat au poste de gouverneur du Nevada GOP Joe Lombardo et aux comités d’action politique qui le soutiennent. La course a des implications pour la politique d’inflation, les droits reproductifs et l’emprise des démocrates sur l’Assemblée législative.

Les dons de Bigelow donnent une bouée de sauvetage à un challenger républicain qui dépense plus et collecte moins de fonds que le titulaire démocrate. Selon les derniers dépôts, le gouverneur démocrate Steve Sisolak dirige Lombardo, le shérif du comté de Clark, avec un encaisse de 10,78 millions de dollars à 1,2 million de dollars, ce qui comprend les contributions directes à leurs campagnes mais ne tient pas compte des dons aux comités d’action politique, qui constituent l’essentiel des dons de Bigelow en faveur de Lombardo.

Les PAC sont tenus de fonctionner indépendamment des candidats, ce qui signifie qu’ils peuvent collecter des fonds pour les candidats mais ne sont pas autorisés à se coordonner avec leurs campagnes.

Bigelow a fait fortune grâce à sa chaîne d’appartements pour séjours prolongés Budget Suites of America, qu’il a utilisée pour financer ses recherches sur les ovnis. Il a également vivement critiqué le moratoire fédéral sur les expulsions, le qualifiant de “vol légalisé” car certains locataires ne payaient pas de loyer, et il a déposé 46 actions d’expulsion au plus fort de la pandémie. Il a déploré la fermeture par Sisolak d’entreprises non essentielles à l’échelle de l’État au début de la pandémie, qui, selon lui, a coulé sa société aérospatiale.

L’influence politique et sociale de Bigelow au Nevada a longtemps été prononcée, notamment dans ses recherches sur les ovnis qui se tournent maintenant vers la recherche de l’au-delà. Dans une interview avec l’Associated Press, il a déclaré que les OVNIS sont “sous notre nez” et s’est demandé pourquoi les agences de presse n’avaient pas largement couvert les observations d’OVNIS.

Mais Bigelow, un républicain convaincu, a déclaré que son intérêt pour les ovnis et l’au-delà n’était pas lié à ses dons politiques actuels.

« Numéro un, l’honnêteté au sein du gouvernement. C’est la base », a déclaré Bigelow à propos de ses priorités. « Le libéralisme, c’est un cancer. Et nous avons des sénateurs et des représentants américains qui doivent partir. Et la seconde serait une philosophie de la liberté – une philosophie de la libre entreprise et de la liberté pour tous.

Il a qualifié Sisolak de «marionnette» pour le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un démocrate qui est une cible fréquente des politiciens républicains. Et il a comparé le gouverneur de Floride Ron DeSantis à un jeune Ronald Reagan, disant qu’il espère que le républicain se présentera à la présidence à l’avenir après avoir résisté à l’approche des autres États consistant à émettre des ordonnances de protection d’urgence COVID-19 pendant la pandémie. Plus tôt cet été, Bigelow a fait don de 10 millions de dollars à des comités d’action politique soutenus par DeSantis, ce qui en fait également le plus grand donateur individuel de la course à la réélection de DeSantis.

Pendant des décennies, Bigelow a investi des millions dans la recherche sur les ovnis avec l’argent qu’il a gagné grâce à son hôtel et à son entreprise immobilière. Il l’a aussi poussée en politique. Il a une fois convaincu son ami et alors sénateur américain Harry Reid, un démocrate, d’allouer 22 millions de dollars à un programme secret appelé le programme Advanced Aerospace Threat Identification, qui a enquêté sur les rapports d’OVNIS de 2007 à 2012. Une grande partie de l’argent est allé à Bigelow. entreprise à enquêter et l’attribution n’a été rendue publique qu’en 2017 par une enquête du New York Times. Le Pentagone a déclaré que le programme avait été arrêté en 2012, bien que Reid ait déclaré plus tard qu’il n’avait aucun regret concernant le financement.

Bigelow a déclaré qu’il considérait Reid comme un bon ami, bien que vers la fin du mandat de Reid au Sénat, ils ont maintenu cette amitié en ne parlant pas de politique.

Depuis qu’il s’est concentré sur l’au-delà, il a fondé le Bigelow Institute for Consciousness Studies et a offert près d’un million de dollars en prix l’année dernière pour un concours qui montre “la survie de la conscience après la mort corporelle permanente”.

Bigelow a fait don de 5,5 millions de dollars aux PAC soutenant Lombardo ce cycle – 3,5 millions de dollars à Better Nevada PAC, qui a financé des publicités pro-Lombardo, et 2 millions de dollars à Stronger Nevada PAC, qui a transféré de l’argent à Better Nevada PAC. Grâce à 39 dons de 5 000 $ chacun par l’intermédiaire de ses entreprises, il a fait don de 195 000 $ directement au shérif du comté de Clark.

Les contributions du Nevada ont fourni un sujet de discussion à Sisolak, qui a lié le soutien de Bigelow à Lombardo à la crise du logement au Nevada, faisant référence aux expulsions pandémiques de Bigelow.

«Alors que le gouverneur se bat pour l’abordabilité du logement, la création d’emplois bien rémunérés et des investissements historiques pour soutenir les familles qui travaillent dur, Joe Lombardo se range du côté des Ultra Wealthy, aux côtés du plus grand donateur de sa campagne – un milliardaire qui s’est enrichi en expulsant des familles pendant la pandémie », a déclaré le porte-parole Reeves Oyster dans un communiqué le mois dernier.

La campagne de Lombardo n’a pas répondu aux demandes de commentaires par e-mail.

Lombardo a été largement dépassé par Sisolak dans les contributions directes, ce qui est courant pour un challenger face à un titulaire. Sisolak a levé le deuxième montant le plus élevé de contributions directes pour une campagne de gouverneur du Nevada depuis 2000 et il est sur le point de battre son propre record de 2018, selon OpenSecrets, un groupe non partisan qui suit les dépenses politiques.

“Dans l’ensemble, les challengers doivent dépenser pour surmonter l’avantage de la titularisation”, a déclaré Christina Ladam, professeure adjointe de sciences politiques à l’Université du Nevada-Reno, dans un e-mail. “Alors que Joe Lombardo était un nom familier dans la région de Vegas, il était moins connu dans le nord du Nevada. Sisolak n’a pas besoin de dépenser autant pour obtenir la reconnaissance de son nom. »

Pourtant, Lombardo a dépensé plus que Sisolak cette année – 3,1 millions de dollars à environ 727 000 $ à la dernière date de dépôt – après avoir fait face à un champ primaire bondé.

