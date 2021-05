Un magnat de Hong Kong condamné à une peine de prison de 14 mois après la manifestation de 2019

Lai, 73 ans, a été condamnée à 14 mois de prison. Il purge actuellement une peine de prison distincte de 14 mois pour d’autres condamnations plus tôt cette année, également liées à des rassemblements non autorisés en 2019, lorsque des centaines de milliers de personnes sont descendues à plusieurs reprises dans la rue dans le plus grand défi pour Pékin depuis que la ville a été remise du contrôle britannique au contrôle chinois. en 1997. Pékin a promis que le territoire pourrait conserver ses libertés que l’on ne retrouve pas sur le continent pendant 50 ans.