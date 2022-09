Non seulement les enfants, mais même les adultes adorent regarder des spectacles de magie. Les magiciens sont des escrocs habiles qui trompent nos yeux en faisant paraître possible un acte impossible. Tous les tours de magie sont marqués de certaines stratégies et secrets que l’œil humain ne remarque pas. Cependant, à mesure que nous grandissons, nous avons tendance à réaliser le plan directeur derrière les astuces.

Une vidéo virale récente qui a amusé mais pas trompé les internautes montre un incident similaire. Un compte nommé Next Level Skills a mis en ligne la vidéo sur Twitter, qui est devenue virale en un rien de temps.

😳 pic.twitter.com/oKakyoeWpm — Compétences de niveau supérieur (@SkillsLevel) 12 septembre 2022

La vidéo de 9 secondes s’ouvre sur un magicien drapant un tissu noir sur une chaise vide. Une foule de spectateurs a attendu que la magie se produise alors que le magicien ébouriffait le tissu pendant un certain temps. À la grande joie des téléspectateurs, dès que le matériel a été soulevé, une femme est apparue sur la chaise à l’improviste. Elle a même salué le public.

La vidéo désormais virale a attiré l’attention de la communauté Internet. Cependant, les Twitteratis ont réussi à déchiffrer l’astuce derrière la magie et ont partagé leurs réflexions dans la section des commentaires.

“Regardez le haut de la chaise quand la cape est dessus. Vous pouvez voir le contour de deux portes/volets qui s’ouvrent pour laisser sortir la fille », a souligné un utilisateur. Un autre a noté : « Il y a un compartiment caché dans la chaise… »

Regardez le haut de la chaise lorsque la cape est dessus. Vous pouvez voir le contour de deux portes / volets s’ouvrant pour laisser sortir la fille. — Coupes mixtes (@Mixed_Cuts) 12 septembre 2022

Il y a un compartiment caché dans la chaise obvs – wenomechainsama (@GogetaKurasaki) 12 septembre 2022

Les tours de magie sont devenus une source d’amusement de nos jours. Les gens sont devenus plus désireux de découvrir les tactiques efficaces derrière les actes. Ils ne se lancent pas aveuglément dans une astuce montrée par un magicien.

Plus tôt, un écolier montrant son tour de magie a pris d’assaut Internet. À l’aide de deux cailloux noirs, l’écolier a habilement transféré les pierres d’une main à l’autre rapidement afin que les gens ne voient pas quand et comment il l’a fait.

